مصر والإمارات: تدشين مركز “خدمات مصر” النموذجي

افتتحت حكومتا مصر والإمارات مركز “خدمات مصر” في محافظة أسوان، الذي يعد المركز النموذجي الأول من نوعه في مصر، والذي يأتي افتتاحه ضمن مخرجات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي.



التجربة الإماراتية



ويستلهم المركز النموذجي الجديد، التجربة الإماراتية في تطوير مفهوم مستقبلي لمراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي:

تجمع الخدمات في باقات موحدة تحت مظلة واحدة

توفر الوقت والجهد

تقلص عدد زيارات المتعاملين

تضمن تقديم تجربة خدمات مبتكرة ذات طابع متجدد يعتمد على رؤى وتطلعات الأفراد.

50 عاما

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات محمد بن عبدالله القرقاوي إن الإمارات ومصر احتفلتا مؤخراً بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومع بداية العام الـ51، ندخل مرحلة جديدة من صياغة مستقبل أكثر ترابطاً، ومنهجية عمل مشترك متطورة بين الحكومتين، غايتها الأولى خير الشعبين الشقيقين.

محطة مهمة

وأضاف أن افتتاح مركز “خدمات مصر” الذي يعد الجيل المستقبلي لمراكز الخدمات الحكومية:

يمثّل محطة مهمة في مسيرة الشراكة والتعاون البناء

نتاج آلية مستدامة لتبادل المعارف والخبرات في مجال الخدمات الحكومية

ثمرة لجهد مشترك هدفه مواكبة مسيرة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية

تشجيع وتحفيز الأفكار المبتكرة التي تعزز العمل الحكومي، وترتقي بتطلعات أفراد المجتمع للمستقبل

عمق التعاون



من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أن افتتاح مركز خدمات مصر الأول بمحافظة أسوان يعكس عمق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس الحيوية والطبيعة الخاصة التي تتسم بها العلاقات المصرية الإماراتية التي تؤكد دائماً أنها نموذج للعلاقات العربية.