الأول في العالم.. دبي تبني أول مسجد بالطباعة ثلاثية الأبعاد

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أمس الخميس، عن إطلاق أول مسجد في العالم يبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت “الشؤون الإسلامية دبي“، في تغريدة عبر تويتر اليوم الجمعة، أن العمل في المشروع سيبدأ في الربع الرابع من العام الجاري (أكتوبر/تشرين الأول 2023)، وسيكون تاريخ الانتهاء في الربع الأول من 2025.

وأضافت أن هذا العمل هو ترجمة على أرض الواقع لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي لنقل إمارة دبي إلى مستويات متقدمة تتصدر فيها مؤشرات التنافسية العالمية، وأن تتبوأ الإمارة الريادة والابتكار في كافة المجالات.

وتم انتهاء التصميم المبدئي للمبنى، وسيتم التنسيق مع بلدية دبي لأخذ المعدات النهائية للمشروع. وتستغرق مدة أعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد أربعة أشهر، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسجد نحو 600 مصل، وتبلغ مساحة البناء تبلغ ألفي قدم مربع.

والمتبرع ببناء المسجد هو المواطن سلطان محمد سلطان الفلاحي، وقام بتوقيع ميثاق تصميم وإنشاء أول مسجد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مع دائرة الشؤون الإسلامية في دبي.