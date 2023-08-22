بالفيديو والصور.. الأهلي يكشف عن قميصه الجديد

كشف النادي الأهلي المصري لكرة القدم وشركة أديداس للمستلزمات الرياضية بشكل رسمي، عن القميص الجديد للموسم الجديد.

ونشر حساب أديداس على منصة “اكس” تويتر سابقاً مقطع فيديو للاعبي الفريق وهم يرتدون القميص مع شعار النادي المجدد.

امبارح، النهارده و إلى الأبد ..?



إليكم القميص الأساسي للنادي الأهلي لموسم ٢٣ -٢٤، متاح لأعضاء adiClub من الآن، وفي المتاجر واونلاين من ٢٥ أغسطس.#نادي_القرن pic.twitter.com/FbypTN2DCx — adidasMENA (@adidasMENA) August 22, 2023

وارفقت أديداس الفيديو بعبارات: “امبارح النهاردة وإلى الأبد” في إشارة إلى عبارة نادي القرن التي باتت ضمن الشعار.

واشارت الشركة إلى أن القميص متاح لأعضاء adiClub من الآن، وفي المتاجر واونلاين من ٢٥ آب/أغسطس الجاري.

وشارك في الاعلان عن القميص الجديد لفريق الأهلي عدد من نجوم الفريق مثل علي معلول وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، بالاضافة إلى البلوغر الألماني الشهير نويل روبنسون.

وكان الأهلي قد شارك مشجعيه عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن كيفية تحول شعار النادي الذي أضيف له باللغة الانكليزية عبارة نادي القرن 1907.

وبالنسبة للنجوم والتي ترمز لبطولات الأهلي، فقد ظهر الشعار الجديد بأربعة نجوم أعلاه ترمز لبطولات الدوري التي وصلت لـ43 حتى الآن، ونجمة وحيدة بالأسفل تدل على بطولات دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يكتب النادي رقم 11 عليها، كون ملف التجديد انتهى قبل تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا الأخير.

وحصد الأهلي بطولات الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا ولقبي كأس السوبر في الموسم الماضي.