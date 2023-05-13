الأهلي المصري يفوز على الترجي بثلاثية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

اقترب فريق الأهلي المصري من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه الترجي التونسي 3 – 0 .

وافتتح الأهلي التسجيل بهدف الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

وجاء الهدف الثاني للأهلي عن طريق بيرسي تاو أيضًا في الدقيقة العاشرة من بداية الشوط الثاني، بعد أن تعامل مع هجمة مرتدة بطريقة مميزة.

وأضاف محمود كهربا هدف رائع بعد هجمة مرتدة نموذجية بدأها أليو ديانج ثم حسين الشحات الذي مررها بطريقة سحرية إلى كهربا الذي وضعها في شباك الترجي.

وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل في القاهرة، حيث يكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين ليتأهل للنهائي، فيما يحتاج الترجي للفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف ليعبر للنهائي.