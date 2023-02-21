أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم أنه تقدم بمذكرة إلى وزير الخارجية سامح شكري يشكو فيها ‏التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها اللاعبون والجهاز الفني، قبل وأثناء وبعد ‏المباراة التي جمعت الفريق مع نظيره الهلال السوداني، يوم السبت المنصرم على ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

الموقع الرسمي للأهلي أنه أورد في ‏مذكرته كل تفاصيل الاعتداءات التي تعرض لها واقتحام ملعب تدريبات الفريق بالألعاب النارية من جانب بعض المشجعين، وما تعرض له لاعبو الفريق وجهازهم الفني والإداري وأفراد البعثة المصرية بعد نهاية اللقاء.

?| الأهلي يرفع مذكرة إلى وزير الخارجية بتجاوزات الهلال السوداني وجماهيره .? pic.twitter.com/ckkPCLp33Q — ‏النادي الأهلي ? (@AlAhly) February 20, 2023

وتطرقت المذكرة لمسألة السماح للجماهير بدخول ملعب المباراة، بالمخالفة لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة اللقاء بدون حضور جماهيري، ‏لعدم توافر شروط السلامة التي (كاف) في ملعب الجوهرة الزرقاء، والتجاوزات والاعتداءات التي قام بها البعض من أفراد الطاقم الإداري والطبي لفريق الهلال بحق لاعبي الفريق.

وأكد النادي الأهلي في مذكرته أن السفير ‏المصري بالسودان هاني صلاح بذل جهودًا كبيرة مع البعثة وشاهد وموثق لكل الأحداث، والتي ‏سبق أن تكررت من جانب نادي الهلال وجماهيره في أعوام سابقة، ورفض النادي التصعيد حرصًا على ‏العلاقات الطيبة بين البلدين.‏

الأهلي يخاطب الاتحاد الأفريقي

وكان الأهلي تقدم أيضاً بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ضد النادي السوداني، بسبب “ما تعرض له من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم”.

والتقى الأهلي مع الهلال على أرض الأخير، السبت الماضي، في مواجهة أقيمت ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وقد حسمها النادي السوداني لصالحه بهدف دون مقابل.

??الأهلي في شكواه لــ "كاف" : تجاوزات الهلال السوداني وجماهيره متكررة.. وننتظر تطبيق اللوائح والقوانين? pic.twitter.com/oSKjJ2YSmS — ‏النادي الأهلي ? (@AlAhly) February 20, 2023

وأوضح النادي المصري في بيان له أن “أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي، قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المقذوفة وتدوين الواقعة في تقريره”.

وأضاف النادي المصري: “رغم قرار كاف بإقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري؛ نظرا لعدم توافر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك؛ إلا أن نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على ألف متفرج من جماهيره بحضور المباراة”.

وتابع “المارد الأحمر” في بيانه: “كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة لفريقنا، وكذلك غرق غرفة ملابس لاعبي الأهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة”.

وأشار إلى “اعتداء” أحد أفراد الطاقم الطبي الخاص بنادي الهلال على لاعب الفريق، محمد عبد المنعم، بـ “إحدى الأدوات الطبية”، إضافة إلى قيام بعض أفراد الكادر الإداري للنادي السوداني بضرب اللاعب علي لطفي وزميله حمدي فتحي.

من جانبه، نشر نادي الهلال فيديو، عبر صفحته على فيسبوك، عن استقبال بعثة نظيره الأهلي، وعلق قائلا: “كرم الضيافة في السودان لبعثة الاهلي المصري داخل وخارج الميدان”.

وأوضح النادي السوداني أنه تعاقد مع “شركة خاصة لتقديم خدمة الضيافة لأعضاء بعثة النادي الأهلي وأعضاء السفارة المصرية وضيوف المباراة قبل واثناء وبعد المباراة، الأمر الذي وجد ترحيبا بواسطة بعثة النادي الأهلي و السفارة المصرية بالسودان فضلا عن التصريح العلني لكابتن النادي الأهلي الذي أشاد فيه بحُسن الضيافة و الاستقبال”.