الأهلي يحصد برونزية كأس العالم للأندية ويواصل صناعة تاريخه العالمي

واصل النادي الأهلي المصري صناعة التاريخ في بطولات كأس العالم للأندية، وحصد الميدالية البرونزية للبطولة المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية بعد تغلبه على أوراوا الياباني بنتيجة (3-2).
الميدالية الرابعة
النادي الأهلي المصري عزز أرقامه في البطولة، ليحصد ميداليته البرونزية الرابعة، ليرسخ مكانته كأكثر نادي تحقيقا للميداليات من خارج أوروبا.
وشارك النادي الأهلي في مباريات الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 6 مرات على مر تاريخه خلال 9 مشاركات، لينجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات حاسمة على الميدالية.
ملخص المباراة
بدأ النادي الأهلي المباراة بسيطرة واستحواذ ونجح في ترجمة التفوق بالهدف الأول عن طريق مدافع ياسر إبراهيم في الدقيقة 18 بعد تسديدة من محمد هاني ارتدت من الحارس ليتابعها مدافع النادي الأحمر إلى الشباك.
وأضاف الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد خطأ دفاعي انتهى بتمريره جعلته منفردا بالحارس ليسجل بيسراه.
وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات انتفض الفريق الياباني واستحوذ على الكرة ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 43 عن طريق خوسي كانتي بتسديدة قوية أرضية من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني ابتسمت للفريق الياباني لينجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء بعد فترة من السيطرة.
وفي الدقيقة 60 سدد التونسي علي معلول قذيفة بيسراه لترتطم بالمدافع يوشيو كويزومي وتتحول إلى الشباك معلنة عن ثالث أهداف الأهلي.
وأهدر الأهلي فرصة الهدف الرابع في الدقيقة 74 بعد ضربة جزاء، نفذها علي معلول بيسراه على يمين الحارس الذي ذهب إلى الكرة وتصدى لها بنجاح.
وفي الدقيقة 90+9 أنهى الأهلي المباراة قبل صافرة حكمة المباراة، بهدف عالمي من معلول الذي أرسل تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء.