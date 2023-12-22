الأهلي يحصد برونزية كأس العالم للأندية ويواصل صناعة تاريخه العالمي

واصل النادي الأهلي المصري صناعة التاريخ في بطولات كأس العالم للأندية، وحصد الميدالية البرونزية للبطولة المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية بعد تغلبه على أوراوا الياباني بنتيجة (3-2).

الميدالية الرابعة

النادي الأهلي المصري عزز أرقامه في البطولة، ليحصد ميداليته البرونزية الرابعة، ليرسخ مكانته كأكثر نادي تحقيقا للميداليات من خارج أوروبا.

وشارك النادي الأهلي في مباريات الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 6 مرات على مر تاريخه خلال 9 مشاركات، لينجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات حاسمة على الميدالية.

ملخص المباراة

بدأ النادي الأهلي المباراة بسيطرة واستحواذ ونجح في ترجمة التفوق بالهدف الأول عن طريق مدافع ياسر إبراهيم في الدقيقة 18 بعد تسديدة من محمد هاني ارتدت من الحارس ليتابعها مدافع النادي الأحمر إلى الشباك.

ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي ⚽?



الأهلي المصري 1 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/kucvETlgJk — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وأضاف الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد خطأ دفاعي انتهى بتمريره جعلته منفردا بالحارس ليسجل بيسراه.

بيرسي تاو يضيف ثاني الأهداف للأهلي ⚽? ?



الأهلي المصري 2 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NCMLI4UBEG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات انتفض الفريق الياباني واستحوذ على الكرة ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 43 عن طريق خوسي كانتي بتسديدة قوية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

كانتي يقلص الفارق لـ أوراوا ⚽?



الأهلي المصري 2 × 1 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QqiSxeVefZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

بداية الشوط الثاني ابتسمت للفريق الياباني لينجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء بعد فترة من السيطرة.

من علامة الجزاء.. شولز يعود بـ أوراوا للتعادل ⚽?



الأهلي المصري 2 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/WnsUuwb9RV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وفي الدقيقة 60 سدد التونسي علي معلول قذيفة بيسراه لترتطم بالمدافع يوشيو كويزومي وتتحول إلى الشباك معلنة عن ثالث أهداف الأهلي.

علي معلول يسجل الهدف الثالث ويضع الأهلي في المقدمة مجدداً ⚽?



الأهلي المصري 3 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/1YoTYIkEaH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وأهدر الأهلي فرصة الهدف الرابع في الدقيقة 74 بعد ضربة جزاء، نفذها علي معلول بيسراه على يمين الحارس الذي ذهب إلى الكرة وتصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة 90+9 أنهى الأهلي المباراة قبل صافرة حكمة المباراة، بهدف عالمي من معلول الذي أرسل تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء.