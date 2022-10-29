سامر باطر by سامر باطر

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الأهلي يتوج بطلا للسوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بهدفين نظيفين

سامر باطر by سامر باطر

فاز الأهلي المصري ببطولة السوبر المحلي بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية أن الأهلي توج بطلا لكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، وأحرز الأهلي اللقب للمرة الـ12 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل أحرزهما البرازيلي برونو سافيو في الدقيقة 39 ، وكريم فؤاد في الدقيقة 91 .

وخاض فريق الزمالك المباراة بصفته حامل لقبي الدوري والكأس في مصر لموسم 2020/ 2021 بينما خاض الأهلي المباراة كونه وصيف كأس مصر لنفس الموسم.

ساعدت أخطاء لاعبي الزمالك في تسجيل الأهلي هدفه الأول بتوقيع البرازيلي برونو سافيو في الدقيقة 39، مستغلا لخطأ دفاعي قاتل وسدد كرة مقوسة إلى مرمى الحارس محمد عواد.

وفشلت محاولات الزمالك للتعادل في الشوط الثاني، ومنها كرة زيزو ، لكن الشناوي تصدى لها ببراعة، ونجح الأهلي من تعزيز النتيجة في الوقت بدل الضائع، عن طريق كريم فؤاد.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...