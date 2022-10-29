الأهلي يتوج بطلا للسوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بهدفين نظيفين

فاز الأهلي المصري ببطولة السوبر المحلي بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية أن الأهلي توج بطلا لكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، وأحرز الأهلي اللقب للمرة الـ12 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل أحرزهما البرازيلي برونو سافيو في الدقيقة 39 ، وكريم فؤاد في الدقيقة 91 .

وخاض فريق الزمالك المباراة بصفته حامل لقبي الدوري والكأس في مصر لموسم 2020/ 2021 بينما خاض الأهلي المباراة كونه وصيف كأس مصر لنفس الموسم.

ساعدت أخطاء لاعبي الزمالك في تسجيل الأهلي هدفه الأول بتوقيع البرازيلي برونو سافيو في الدقيقة 39، مستغلا لخطأ دفاعي قاتل وسدد كرة مقوسة إلى مرمى الحارس محمد عواد.

وفشلت محاولات الزمالك للتعادل في الشوط الثاني، ومنها كرة زيزو ، لكن الشناوي تصدى لها ببراعة، ونجح الأهلي من تعزيز النتيجة في الوقت بدل الضائع، عن طريق كريم فؤاد.

معلومة نود ان نذكركم بها☝️



الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة السوبر المصري 2️⃣1️⃣ لقب ?



يذكر ان الرقم القياسي السابق كان باسم الاهلي ⬅️ 1⃣1⃣ لقب ? pic.twitter.com/9F6h45DnQ9 — ‏النادي الأهلي ? (@AlAhly) October 28, 2022

الأهلي يقترب من السوبر بالهدف الثاني



تمريرات متقنة ثم مراوغة رائعة وكريم فؤاد ينهيها في المرمى #كلاسيكو_العرب #السوبر_المصري #الزمالك_الأهلي pic.twitter.com/1fJXzwikdZ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 28, 2022