الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسفرت عملية سحب قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا بكرة القدم، عن وقوع الوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) مع سيمبا التنزاني بينما سيتواجه جاره الرجاء المغربي مع الأهلي المصري، النادي الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد عشرة ألقاب.

وتقابل الأهلي والرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي حين حسم الفريق الأحمر التأهل إلى المربع الذهبي بعد الفوز 2-1 ذهاباً في القاهرة والتعادل 1-1 إياباً في المغرب.

وسبق للفريقين أن تواجها خلال 9 مباريات سابقة في البطولة، فاز خلالها الأهلي مرتين ومثلهما للرجاء بينما حسم التعادل نتيجة خمس مباريات.

وستقام مباراة الذهاب في القاهرة، فيما يحتضن ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء مواجهة الإياب.

كما سيشهد الدور ربع النهائي مواجهة عربية-عربية أخرى بين شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي بينما أوقعت القرعة بطل الجزائر شباب بلوزداد في مباراة صعبة جداً أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويلعب المتأهل بين الأهلي والرجاء في الدور نصف النهائي مع من سيحسم المواجهة المغاربية بين الترجي وشبيبة القبائل، فيما يلعب المتأهل بين الوداد وسيمبا مع المنتصر في لقاءي شباب بلوزداد وصن داونز.