فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الأهلي المصري لن يشارك في البطولة العربية فما السبب؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الأهلي

أعلن النادي الأهلي المصري اعتذاره عن المشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم، والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية الصيف المقبل.

وذكر الأهلي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أرسل خطابا للاتحاد المصري للعبة، أعرب فيه عن تقديره للدعوة الموجهة له للمشاركة في البطولة.

وأرجع الفريق المصري في بيانه سبب الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة، إلى تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالي، وهو الأمر الذي ترتب عليه إصابة عدد كبير من اللاعبين.

الأهلي

وأضاف أن الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري سينتهي يوم 15 يوليو المقبل، فيما تبدأ منافسات البطولة العربية يوم 20 من الشهر ذاته وتنتهي في 5 أغسطس، وهو ما سيترتب عليه عدم حصول لاعبي الأهلي على أي فترات راحة بين الموسمين، ولن يتمكن الجهاز الفني من إقامة فترة إعداد للموسم الجديد الذي سينطلق في الأول من سبتمبر المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، كما أنه يحتل المركز الثالث بمجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطة واحدة، والتي تضم فرق الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني.

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