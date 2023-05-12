الأهلي المصري في ضيافة الترجي التونسي في نصف نهائي أبطال أفريقيا

يستقبل الترجي التونسي المأزوم ضيفا ثقيلا وهو الأهلي المصري في مواجهة عربية كلاسيكية ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما يأمل الوداد الرياضي المغربي مواصلة حملة الدفاع عن اللقب عندما يستقبل المرشح القوي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

ولا يبدو “شيخ الأندية التونسية” في أفضل الظروف لمواجهة خصم بحجم ضيفه الأهلي عندما يتواجهان الجمعة على ملعب “حمادي العقربي” في رادس، إذ يعاني فريق المدرب نبيل معلول من غيابات كثيرة بسبب الإصابات، فضلا عن عقوبات الاتحاد الأفريقي (كاف) التي ستحرمه من الدعم الجماهيري.

وسيتغيب عن اللقاء الحارس المخضرم معز بن شريفية، هاني عمامو، لاعب الوسط غيلان الشعلالي، الجناح الليبي حمدو الهوني، لاعب الوسط الجزائري رياض بن عياد والأردني محمد أبو زريق “شرارة”.

والغياب سينسحب أيضا على جماهير الفريق كعقوبة من الاتحاد القاري، بسبب أعمل شغب في مدرجات ملعب رادس في لقاء شبيبة القبائل في إياب ربع النهائي.

وبات الترجي مهددا بفقدان لقب الدوري التونسي بعدما هيمن عليه في المواسم الخمس الماضية، إذ خسر آخر مباراتين في مرحلة التتويج أمام الصفاقسي والغريم التقليدي نادي الأفريقي.

ومن المنتظر أن يدفع معلول بتشكيلة دفاعية مع الاعتماد على المرتدات السريعة بقيادة الدولي محمد علي بن رمضان والمغربي صابر بوغرين ومحمد علي بن حمودة.

معنويات مرتفعة لدى الأهلي

وحضر الأهلي، بطل المسابقة عشر مرات (رقم قياسي)، إلى العاصمة التونسية مزودا بجرعة معنويات عالية إثر تتويجه بلقب السوبر المصري على حساب بيراميدز.

وكان الأهلي قد بلغ الأدوار الإقصائية بشق الأنفس وإثر سيناريو درامي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات على حساب الهلال السوداني، إلا أنه نجح في تخطي عقبة الرجاء المغربي في دور الثمانية (2-0 و0-0).

وسيستعيد المدرب السويسري مارسيل كولر جهود عمرو السولية وياسر إبراهيم ومحمود متولي بعد تعافيهم، ليشكلوا إضافة للتشكيلة التي يقودها الحارس محمد الشناوي والدولي التونسي علي معلول ولاعب الوسط المالي أليو ديانغ وحسين الشحات، إضافة إلى المهاجمين الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم (كهربا).

وكشف كولر بأنه يتطلع لحصد كل البطولات الممكنة “البطولات هي ما نسعى إليه، ونخطو كل خطوة في حينها”. أضاف “خاض الأهلي في الفترة الأخيرة مباريات قوية وصعبة، وكانت تجب علينا إعادة التدوير بين اللاعبين، لتفادي الإصابات، ومن مكاسب المداورة منح الفرص للاعبين يظهرون بشكل جيد ويحصلون على خبرات”.

البطل المتجدد!

ويأمل الوداد المغربي أن تثمر الصدمة الإيجابية المتمثلة بتعيين المدرب البلجيكي سفن فاندنبروك مديرا فنيا بدلا من الإسباني خوان كارلوس غاريدو، وذلك عندما يخوض مواجهة قاسية ضد ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي السبت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويُعد البلجيكي رابع مدرب لفريق “وداد الأمة” هذا الموسم، بعد الحسين عموتة والتونسي المهدي النفطي وغاريدو المفسوخ عقده مباشرة بعد التعادل المخيب مع ضيفه الجيش الملكي 1-1 في القمة الكلاسيكية للدوري المغربي، سبقها بلوغ نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.

ويمتلك فاندنبروك (43 عاما) خبرة في منافسات القارة الأفريقية ولا سيما المغربية، إذ تولى سابقا تدريب منتخبي الكاميرون وزامبيا، ثم أشرف على تدريب سيمبا التنزاني والجيش الملكي.

وأشار المدرب إلى أنه متفائل قبل مواجهة صنداونز “الوداد يضم خليطا مميزا للغاية من لاعبي الخبرة والشباب، لكن على الرغم من ذلك لا أستطيع الآن تحديد من الذي أحتاجه منهم”. وتابع: “مهمتي وضع استراتيجية تناسب إمكانيات الفريق الآن، ولن ألجأ للدفاع فقط لأن ذلك سيضرني كثيرا، وكذلك لن أفرط في الهجوم”.

وانضم لاعب الوسط إسماعيل المترجي إلى لائحة المصابين في الفريق الأحمر التي يتصدرها الحارس الدولي أحمد رضى التكناوتي، إلا أن الفريق يضم تشكيلة تحتفظ بمقومات كبيرة بوجود لاعبي الخبرة مثل الدوليين الظهير يحيى عطية الله ولاعب الوسط يحيى جبران.

ويُعد صنداونز من المرشحين الأقوياء للتتويج بفضل ثبات المستوى بقيادة المدرب رولاني موكوينا، المعوّل على هجوم قوي جدا بتسجيل 35 هدفا في النسخة الحالية (كل الأدوار) بينها خماسية في مرمى الأهلي المصري في دور المجموعات، ورباعية في مرمى بلوزداد الجزائري في ذهاب ربع النهائي.

وقال موكوينا “أكن احتراما كبيرا لنادي الوداد”، وأضاف “الوداد أصبح يُدافع بشكل أفضل مقارنة بالفترة الماضية، وتحديدا منذ التعاقد مع فاندنبروك. لقد درست كل نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق، نعرف ما نريده جيدا من المباراة، لكنها لن تكون مواجهة سهلة على الإطلاق”. وأردف “الوداد يمتلك بين صفوفه لاعبين رائعين للغاية، يهاجمون بشراسة خاصة على الأجنحة، ويُجيدون الهجمات المرتدة بشكل مميز أيضا”.

وتضم تشكيلة ماميلودي لاعبين مميزين أبرزهم المدافع المغربي عبد المنعم بوطويل وثلاثي الهجوم بيتر شالوليلي وكاسيوس مايلولا وثيمبا زواني ولاعب الوسط ثابيلو مورينا.