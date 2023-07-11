الأهلي بطلاً للدوري المصري للمرة 43 في تاريخه

حسم فريق الأهلي لقب بطولة الدوري المصري بكرة القدم لصالحه حتى دون أن يلعب مستفيداً من خسارة ملاحقه بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا 1-2.

وأضاف الأهلي لقبه رقم 43 في تاريخه، واستعاد درع البطولة بعد موسمين توج بهما غريمه الزمالك.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري، يليه الزمالك في المركز الثاني بفارق كبير بواقع 14 لقبًا.

وتجمد رصيد براميدز عند 67 نقطة في المركز الثاني وتتبقى له مبارتان فقط، بينما يملك الأهلي 75 نقطة ولديه 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.

وهو اللقب الخامس للأهلي مع مدربه السويسري مارسيل كولر بعد الفوز بالسوبر المصري مرتين، وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

ليلة عودة الدوري إلى بيته ?

الأهلي بطل الدوري المصري موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ للمرة الثالثة والأربعين? pic.twitter.com/mGQwJTMKZh — ‏النادي الأهلي ? (@AlAhly) July 10, 2023