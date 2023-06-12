بالفيديو – الأهلي بطلاً لأفريقيا للمرة الـ11

توج الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال افريقيا بتعادله مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب 1-1 الأحد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

واستفاد الأهلي من فوزه ذهاباً 2-1 على استاد القاهرة الدولي.

كان الوداد السباق بالتسجيل عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، عبر ركلة حرة مباشرة، خدعت مدافعي الأهلي وأكملت طريقها نحو الشباك.

وأدرك الأهلي التعادل، ركلة ركنية نفذها التونسي علي معلول وحولها محمد عبد المنعم إلى داخل المرمى 78،

هدف التعادل للأهلي .



محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بضربة رأس رائعة يتعادل للأهلي ويعطي كل الآمال للقلعة الحمراء للتتويج باللقب الحادي عشر.



وبهذه النتيجة الأهلي الأقرب لرفع الكأس #دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_الوداد #نهائي_دوري_ابطال_افريقيا #beINFİNAL pic.twitter.com/ew2WygFYDc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2023

وهي المرة الـ11 التي يحرز فيها الأهلي اللقب القاري بعد الأعوام: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021.

https://twitter.com/CAFCLCC/status/1668002484990640128

وقال عبد المنعم الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة: “الحمد لله على البطولة، فهي الأولى لي (في دوري الأبطال). حضرت إلى هنا في العام الماضي، وكنت مصابا، وخسرنا اللقب”.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 24 عاما: “أشكر جماهير الفريق التي حضرت هنا، وعلى دعمها لنا طيلة المباراة”.

وقال محمد الشناوي قائد الفريق المصري في تصريح لشبكة قنوات “بي.إن سبورتس”: “شعور لا يوصف بتحقيق اللقب 11، كنا هنا في العام الماضي، وتعرضنا لظلم كبير، وهو ما تحول إلى دافع لنا لتحقيق اللقب على الملعب ذاته”.

وعاد القائد الشناوي لحراسة عرين القلعة الحمراء، بعد غيابه عن مباراة الذهاب لعدم اكتمال لياقته بعد عودته من الإصابة.

وضمن الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية لينضم إلى فرق مانشستر سيتي المتوج السبت بلقب دوري أبطال أوروبا، واتحاد جدة، بطل الدوري السعودي مستضيف البطولة، وكلوب ليون بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وأوراوا ريد دياموندز ، بطل دوري أبطال آسيا، وأوكلاند سيتي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، بالإضافة لبطل كوبا ليبرتادوريس، الذي لم يحدد بعد.