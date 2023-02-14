أطلقت شركة الأهلي المالية (SNB كابيتال)؛ الذراع الاستثماري للبنك الأهلي التجاري أكبر بنوك السعودية، برنامجها الجديد للاستشارات المالية الآلية “ادخاري” وذلك خلال ملتقى السوق المالية السعودية المقام في الرياض.

وكبرنامج استثماري مُبتكر، يهدف “ادخاري”، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، إلى تعزيز مهارات التخطيط المالي لدى الأفراد في جميع أنحاء السعودية عبر تمكينهم من تحقيق أهداف الادخار والاستثمار الشخصية.

ويأتي البرنامج امتداداً لسعي الأهلي المالية إلى تقديم خدمات ومنتجات رقمية تلبي حاجة العملاء وتوفر حلول مالية متكاملة وتسهل الوصول للفرص الاستثمارية المحلية، كما تسعى الأهلي المالية من خلال إطلاق برامج تعزيز التخطيط المالي والادخار إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، والمتمثلة في زيادة معدل مدخرات الأسرة السعودية من 6 بالمئة إلى 10 بالمئة بحلول العام 2030.

وقال محمد السقّاف رئيس إدارة الثروات في شركة الأهلي المالية “يأتي إطلاق برنامج “(ادخاري) من منطلق التزامنا المستمر بتقديم منتجات وخدمات مالية مُبتكرة تُسهم في دعم الأفراد لتحقيق خططهم المالية وتعزيز استدامة الثروات”.

وأضاف “يوفر البرنامج لعملائنا فرصة فريدة للوصول إلى أفضل منتج من نوعه يدعم التخطيط المالي ويوفر منصة رقمية متكاملة للتخطيط المالي. ومع زيادة الاهتمام الذي نشهده اليوم بالخدمات المالية، تتطلع شركة الأهلي المالية إلى قيادة عجلة نمو قطاع التقنية المالية (الفنتك) والاقتصاد الرقمي في المملكة”.

وسيضمّ برنامج “ادخاري” للاستشارات المالية أدوات آلية ذكية مثل الآلة الحاسبة للادخار وميزة الإيداع التلقائي، وذلك بهدف تسهيل وصول العميل إلى مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية تشمل صناديق شركة الأهلي المالية الرئيسية، وبمبالغ اشتراك تنافسية. وإضافة إلى ذلك، يُقدم البرنامج للعملاء استراتيجيات ادخار قائمة على أهداف مالية محددة أو على استثمار مالي محدد.

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