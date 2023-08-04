الأهلي السعودي يقترب من التعاقد مع كيسييه

كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي أن اللاعب الإيفواري فرانك كيسييه سيسافر الجمعة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيخضع لفحوص طبية قبل انضمامه لفريق الأهلي السعودي، ووضع اللمسات الأخيرة على عقده للانتقال من برشلونة الإسباني.

وسيدفع الأهلي، العائد إلى دوري المحترفين السعودي، 11 إلى 12 مليون يورو للنادي الكتالوني للحصول على لاعب ميلان السابق، الذي لم ينجح في تجربته الإسبانية.

وكان البارسا يحاول دفع اللاعب للرحيل إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما خرج من حسابات المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، لكن العرض الذي وصل من الأهلي غيّر رأي اللاعب.

وسيحصل نجم الروسونيري السابق على مبلغٍ صافٍ يصل إلى 14 مليون يورو في الموسم، وهو ضعف ما كان يتقاضاه في الفريق الإسباني، مع العلم أنه سيوقع عقداً لمدة 3 سنوات.

وبذلك، سينضم كيسييه إلى عدد من النجوم، على غرار الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي السابق، وروبرتو فيرمينو لاعبو ليفربول السابق وكذلك إدوارد ميندي حارس تشيلسي سابقاً.