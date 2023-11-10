صراع يناير.. الأهلي السعودي يستهدف أمير ريال مدريد

يستعد النادي الأهلي السعودي لتنفيذ خططه في سوق الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة بقوة على كل البطولات حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعاني الأهلي السعودي، منذ عودته إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الحالي، من تذبذب في النتائج، وعدم استقرار في الأداء.

ومن أجل ضمان العودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري، في الموسم الحالي، عقدت الإدارة الأهلاوية، اجتماعا مع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمعرفة متطلباته في سوق الانتقالات.

طلبات المدرب

وفي هذا السياق كشف الناقد الرياضي طارق كيال، المقرب من البيت الأهلاوي، عن طلبات يايسله من مجلس الإدارة، خلال الاجتماع الأخير، وذلك قبل فتح باب الميركاتو الشتوي “يناير 2024″، بشكل رسمي.

وكشف الناقد الرياضي، طارق كيال، في تصريحات لبرنامج “كورة روتانا”، المقرب من إدارة نادي أهلي جدة، عن طلبات يايسله من مجلس الإدارة، خلال الاجتماع الأخير، وذلك قبل فتح باب الميركاتو الشتوي في يناير المقبل، بشكل رسمي.

وقال كيال، إن المدير الفني الألماني الشاب، طلب من مسؤولي النادي الأهلي، التعاقد مع لاعب ارتكاز عالمي رقم 6، بالإضافة إلى مهاجم أجنبي “هداف”.

وتوقع الناقد الرياضي، الذي شغل منصب المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأهلي سابقا، عودة الفريق للمنافسة بقوة على لقب الدوري، في حال نجح في التعاقد مع هاتين الصفقتين، خاصة أنه يمتلك أسماء محلية وأجنبية جيدة للغاية.

أمير ريال مدريد

ويعتزم الأهلي السعودي، الدخول في صراع مع نادي النصر، ونادي الهلال، للتعاقد مع لاعب خط الوسط المخضرم، لوكا مودريتش ، لاعب ريال مدريد الإسباني، الملقب بـ”الأمير” في العاصمة الإسبانية.

متابعة سيكو كيتا

كما يخطط الأهلي للتعاقد مع المهاجم المالي، سيكو كيتا، صاحب ال 23 عاما، لاعب نادي سالزبورغ النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مستغلا العلاقة الجيدة السابقة بين مدربه واللاعب، عندما كان يدرب الفريق النمساوي.

وقد لا تكون هذه المهمة سهلة أيضا، فحسب الصحفي الشهير، فابريزيو رومانو، يحظى اللاعب بمتابعة أندية فرانكفورت شتوتغارت في ألمانيا، كما أن هناك استفسارات حول وضع اللاعب من أندية سعودية لم يذكر اسمها.

ويحتل الأهلي المركز الثالث “مؤقتا”، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الوقت الذي ودع فيه الفريق، مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي.