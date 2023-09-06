الأنظمة الذكية تشمل كل طرق دبي

قام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بزيارة مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في منطقة البرشاء، التابع لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث اطلع على المشاريع الاستراتيجية والمبادرات التي تنفذها الهيئة لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل في الإمارة، وخطة الهيئة الرامية للتوسّع في الأنظمة المرورية الذكية التي تخدم توجهات حكومة دبي في التحوّل إلى المدينة الأذكى عالمياً.

وقال سموه عبر موقع التواصل “إكس”: “تفقدت مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، واطّلعنا على المشاريع الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والتوسع في استخدام الأنظمة المرورية الذكية لتشمل كامل شبكة الطرق في دبي.. المركز يُعتبر أحد أكبر وأحدث مراكز التحكّم المروري عالمياً يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وتقنيات التنبؤ بالازدحامات المرورية لتقديم خدمات نوعية واستباقية لكل مستخدم لشبكة طرق دبي”.

تغطية الطرق

استمع سمو ولي عهد دبي، إلى شرح من مطر الطاير، عن مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، الذي نُفذ عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويُعد شرياناً نابضاً لإدارة الحركة المرورية في شبكة الإمارة، ومنصة تكنولوجية متكاملة يجري فيها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وأحدث أنظمة الاتصالات، إضافة إلى العديد من أجهزة الرصد المروري وجمع المعلومات والخدمات الذكية الأخرى.

وأوضح الطاير، أن المركز يغطي حالياً 60% من شبكة الطرق الرئيسية في دبي، حيث تعتزم الهيئة تغطية 100% عام 2026، فيما جرى ربط الإشارات المرورية بنظام التحكم المروري بنسبة 100%، مشيراً إلى أن المركز مزوّد بنظام التحكّم المروري المتقدم (iTraffic) المُعزَّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأدوات تحليل البيانات الضخمة، ودعم اتخاذ القرار.

كما استمع سموه لشرح عن أهم مؤشرات تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق في دبي، حيث ارتفع إجمالي أطوال شبكة الطرق في دبي، من 8715 مسرب-كيلومتر عام 2006، إلى 18.768 مسرب-كيلومتر عام 2022، بزيادة نسبتها 115%، وارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات من 129 جسراً ونفقاً، إلى 988 جسراً ونفقاً، خلال الفترة نفسها، بارتفاع بلغت نسبته 666%، فيما ارتفع عدد جسور وأنفاق المشاة من 26 جسراً ونفقاً عام 2006 إلى 122 جسراً ونفقاً عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 369%.

وأسهمت جهود تطوير معايير السلامة المرورية، في خفض معدل وفيات حوادث الطرق من قرابة 22 حالة وفاة، لكل 100 ألف من السكان، عام 2006 إلى 1.9حالة وفاة عام 2022، وبذلك تكون دبي ضمن أفضل المدن العالمية في السلامة المرورية. كما ساهمت هذه الشبكة في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول فـي جودة الطرق عالمياً خلال الفترة 2013-2017، والمركز الأول في مؤشر الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة 2020.

مسارات الدرّاجات

اطّلع سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على المخطط العام للتوسع في تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية حتى عام 2026، حيث يتوقع أن يرتفع إجمالي طول شبكة مسارات الدراجات في دبي من 544 كيلومتراً، حالياً، إلى 819 كيلومتراً عام 2026، كما اطّلع سموه على مسار الدراجات الهوائية المزمع تنفيذه ضمن مشروع تطوير شارع حصة، بطول 13.5 كيلومتر، وعرض 5.5 متر، منها 2.5 متر لمسار الدراجات والسكوتر، ومتران لمسار المشاة.

مسار الهيئة

تناول الشرح كذلك مخرجات ورشة: (مسار الهيئة 2040)، والتي شارك فيها 11 استشارياً عالمياً، لتقديم الحلول المرورية لمعالجة الازدحامات المرورية على شوارع الخيل وجميرا والوصل، حيث جرى تقديم العديد من الأفكار والحلول الهندسية والمرورية، وحلول تتعلق بالنقل الجماعي وسياسات التنقل والتنقل المرن، ومن بين الحلول المقدمة تطوير مقاطع من شارع جميرا ليكون شارعاً حضرياً، وتوسعة شارع الوصل ليكون 3 مسارات في كل اتجاه، كما استمع لشرح عن أهم نتائج مؤشر الحركة المرورية الذي أصدرته شركة توم توم عام 2022، وهي شركة عالمية متخصصة في قياس الازدحامات والحركة المرورية على مستوى العالم، حيث تقوم بعملية القياس في 390 مدينة في 56 دولة حول العالم.

مرافق المركز

تجوّل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مرافق مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، الذي صُمم ونُفِّذ وفق أحدث المواصفات العالمية لتصميم مراكز التحكم من أجهزة وشاشات عرض ضخمة وأنظمة تحكم سهلة الاستخدام وفعالة لمشغلي ومهندسي الأنظمة المرورية الذكية. ويضم المبنى مركزاً متخصصاً لإدارة عمليات مراقبة وإدارة الحركة المرورية، مجهزاً بشاشات عرض كبيرة، وغرفاً متخصصة للأنظمة التقنية، وغرفة إدارة حالات الطوارئ بالحركة المرورية، إلى جانب مكاتب الفرق الهندسة المعنيّة بإدارة وتطوير ودعم الأنظمة.

تفقدت مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، واطلعنا على المشاريع الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والتوسع في استخدام الأنظمة المرورية الذكية لتشمل كامل شبكة الطرق في دبي … المركز يُعتبر أحد أكبر وأحدث مراكز التحكّم المروري عالمياً يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات… pic.twitter.com/VBZEKgCcUV — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) September 5, 2023