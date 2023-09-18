الأنظار تتجه نحو وزير الطاقة السعودي مع اقتراب النفط من حد 95 دولار للبرميل

واصل النفط ارتفاعه مع تشديد تخفيضات إمدادات أوبك + السوق، ومن المقرر أن يلقي وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان كلمة في كندا أمام مؤتمر حول سياسة المملكة في مجال النفط الخام مع ثبات أسعار النفط قرب 95 دولار بحسب بلومبرغ.

وارتفع خام القياس العالمي برنت فوق 94 دولارا للبرميل بعد ثلاثة أسابيع من المكاسب التي عززت الأسعار بنسبة 11%. ومع تمديد السعودية وروسيا قيود الإمدادات حتى نهاية العام، من المقرر أن يكون الأمير عبد العزيز من بين المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر البترول العالمي في كالجاري في وقت لاحق يوم الاثنين.

ارتفع سعر النفط الخام في لندن بنسبة 10٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن، حيث قامت أوبك + بكبح الإنتاج وتحسن توقعات الطلب، مع احتمال تجنب الولايات المتحدة الركود تمامًا كما تعمل مصافي التكرير في الصين بشكل كامل. على هذه الخلفية، انخفضت مخزونات النفط الخام، في حين عزز المضاربون صافي الرهانات الصعودية على خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا. إن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية في مختلف أنحاء العالم، في حين يحاول القائمون على البنوك المركزية، بما في ذلك القائمون على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تحديد ما إذا كانوا قد فعلوا بالفعل ما يكفي لكبح وتيرة مكاسب الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة. سيكون أسبوعًا مهمًا للسياسة النقدية، مع صدور قرارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، من بين آخرين. وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس الاستشارية: “من المرجح أن يتحول التركيز إلى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، لكن من المرجح أن يستمر تزايد ضيق العرض وتآكل المخزونات في تعزيز المعنويات الصعودية”.