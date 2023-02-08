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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الأنصاري للصرافة تتبرع بمليون دولار لإغاثة متضرري زلزال سوريا

شركة الأنصاري للصرافة تتبرع بمبلغ 3.67 مليون درهم إماراتي دعماً لجهود إغاثة المتضررين من آثار كارثة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا

ضرب زلزال سوريا ما تسبب بسقوط عدد كبير من الأبنية وموت نحو ألفي شخص أما زلزال تركيا فتسبب بدمار أكبر وموت نحو 8 آلاف شخص

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أعرب محمد علي الأنصاري عن التضامن الكامل مع الشعبين السوري والتركي إثر كارثة الزلزال

أعلنت شركة الأنصاري للصرافة عن تبرعها بمبلغ 3.67 مليون درهم إماراتي (1 مليون دولار أمريكي) دعماً لجهود إغاثة المتضررين من آثار كارثة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.

وتوفر المساعدات دعماً مباشراً للمناطق والمجتمعات الأشد تضرراً بفعل الزلزال في سوريا، تشمل المواد الغذائية والطبية وغيرها من المستلزمات الأساسية، إلى جانب تبرعات أخرى لصالح الجمعيات الرسمية المخصصة لدعم الجهود الإغاثية.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، “نعرب عن تضامنا الكامل مع الشعبين السوري والتركي إثر هذه الكارثة الطبيعية. ونتوجه بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بمسؤولياتنا الإنسانية، وحرصنا على مد يد العون وتقديم المساعدات للمتضررين بالكوارث الإنسانية حول العالم”.

وكان زلزالاً مدمراً بقوة 7.8 درجة ضرب، صباح الإثنين الماضي، جنوب تركيا وسوريا المجاورة ودمر آلاف المباني، من بينها عديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الموتى والجرحى ومئات آلاف المشردين.

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