الأنصاري للصرافة تتبرع بمليون دولار لإغاثة متضرري زلزال سوريا

أعلنت شركة الأنصاري للصرافة عن تبرعها بمبلغ 3.67 مليون درهم إماراتي (1 مليون دولار أمريكي) دعماً لجهود إغاثة المتضررين من آثار كارثة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.

وتوفر المساعدات دعماً مباشراً للمناطق والمجتمعات الأشد تضرراً بفعل الزلزال في سوريا، تشمل المواد الغذائية والطبية وغيرها من المستلزمات الأساسية، إلى جانب تبرعات أخرى لصالح الجمعيات الرسمية المخصصة لدعم الجهود الإغاثية.

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، “نعرب عن تضامنا الكامل مع الشعبين السوري والتركي إثر هذه الكارثة الطبيعية. ونتوجه بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بمسؤولياتنا الإنسانية، وحرصنا على مد يد العون وتقديم المساعدات للمتضررين بالكوارث الإنسانية حول العالم”.

وكان زلزالاً مدمراً بقوة 7.8 درجة ضرب، صباح الإثنين الماضي، جنوب تركيا وسوريا المجاورة ودمر آلاف المباني، من بينها عديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الموتى والجرحى ومئات آلاف المشردين.