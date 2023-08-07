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Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

الأنصاري للخدمات المالية تعرض شراء حصة مسيطرة في شركة عمانية

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أعلنت الأنصاري للخدمات المالية أنها قدمت عرضاً رسمياً للاستحواذ على حصة مسيطرة في إحدى شركات الصرافة في سلطنة عمان، وحصلت على الموافقة المبدئية المطلوبة. وتأتي الخطوة التوسعية الجديدة استمراراً لاستراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتمهيداً لدخول المجموعة سوق سلطنة عمان.
ولا يزال الاستحواذ في مرحلته الأولية ويخضع للموافقات التنظيمية اللازمة والعناية الواجبة، وتم تحديد الجدول الزمني المتوقع للاستحواذ في الربع الأول من عام 2024.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»: «نشهد اليوم نقلة نوعية في مسيرة المجموعة من خلال دخول السوق العماني ومواصلة التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وستمثل هذه الخطوة الاستراتيجية المرتقبة مرحلة جديدة في رحلة نمونا، وننظر بثقة حيال انعكاساتها على توسيع قاعدة عملائنا والارتقاء بتجربتهم من خلال تعزيز شبكة فروعنا، وتقديم خدماتنا ومنصاتنا وخبراتنا للعملاء في السوق العماني”.
وأضاف الأنصاري: «تسير المجموعة وفق خارطة طريق تتمحور حول تعزيز القيمة التي تتيحها لمساهميها، وترتكز على افتتاح أفرع ومقار جديدة محلياً وإقليمياً، واستكشاف فرص وآفاق النمو والتوسع عبر الاستحواذ والاندماج ودخول أسواق جديدة. ونستهدف من خلال هذا التوجه إتاحة منظومة خدمات مالية أكثر مرونة وشمولية”.
وستشكل سلطنة عمان ثانية محطات توسع المجموعة على مستوى المنطقة بعد دولة الكويت. وبالتوازي مع التوسع إقليمياً، تواصل المجموعة تعزيز حضورها محلياً عبر افتتاح المزيد من الفروع على امتداد دولة الإمارات وتواصل تطوير منظومة خدماتها الرقمية، لتوفير تجربة لقاعدة عملائها أكثر تكاملاً وسلاسة.

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