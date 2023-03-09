الأنصاري تطرح 10% من أسهمها لأول اكتتاب عام في دبي خلال 2023

أعلنت شركة “الأنصاري للخدمات المالية“، اليوم الخميس، عن بيع 750 مليون سهم من أسهمها في أول طرح عام أولي تشهده سوق دبي المالي هذا العام.

وسيبدأ الطرح الذي يمثل 10% من أسهم الشركة الأسبوع المقبل، فيما تتوقع الشركة بدء تداول أسهمها يوم 6 نيسان / أبريل، وفق ما أعلنت عنه الشركة اليوم على موقع سوق دبي المالي.

وعينت الشركة “بنك أبوظبي التجاري”، و”إي إف جي هيرميس”، كمنسقين عالميين مشتركين للطرح.

سيحصل المساهم البائع على صافي متحصلات الطرح، ولن تحصل الشركة على أي من عوائد الطرح. سيتحمل المساهم البائع كافة المصاريف بما في ذلك عملات البيع وأي رسوم تقديرية.

معلومات عن الإكتتاب

تبدأ فترة اكتتاب المؤسسات في 16 آذار / مارس وتنتهي في 24 من الشهر ذاته، ويخصص لهم 95% من أسهم الطرح.

قامت الشركة بحجز 37.5 مليون سهم من الأسهم المخصصة للمؤسسات لصالح “جهاز الإمارات للاستثمار”.

تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 16 مارس وتنتهي في 23 مارس، ويخصص لهم 5% من أسهم الطرح.

بدء تداول الأسهم في سوق دبي 6 أبريل.

من الممكن قيام الشركة بتعديل حجم الطرح قبل نهاية فترة تحديد سعر الطرح العالمي.

توزيعات أرباح

وقد حققتالشركة أرباحاً بلغت 595 مليون درهم العام الماضي بنسبة نمو 21%. وتستهدف توزيع أرباح تصل إلى 600 مليون درهم كحد أدنى عن عائدات 2023، وبعد ذلك، من المتوقع توزيع أرباح بمعدل لا يقل عن 70% من صافي الأرباح المحققة.

وأشار عرض تقديمي للشركة، طرحته أمام المستثمرين مطلع مارس الجاري قبيل الطرح، إلى أنها سحبت 300 مليون درهم من أرصدتها في بنك “أبوظبي التجاري” لدفع توزيعات أرباح ما قبل الطرح العام الأولي. وفضلاً عن توزيعها 300 مليون درهم العام الماضي، دفعت الشركة 1.076 مليار درهم كتوزيعات أرباح استثنائية.

وتتوقَّع “الأنصاري” تراجع هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة طفيفة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، على أن يكون في العام المقبل أعلى بكثير من مستوى 2022، وفق العرض التقديمي.

وكانت الشركة قد وزّعت أرباحاً بلغت 312 مليون درهم و276 مليون درهم في 2021 و2020 على التوالي.

دخول أسواق جديدة

تهدف الشركة إلى دخول أسواق أخرى في منطقة الخليج التي استحوذت على ما يقرب من 25.4% من تدفقات التحويلات للخارج في جميع أنحاء العالم في 2021.

تعكف المجموعة على الاستحواذ على شركة الأنصاري للصرافة – الكويت (وهي كيان مملوك لبعض من المساهمين الحاليين التابعين للمساهم البائع)، والتي استحوذت بدورها على شركة عمان للصرافة، وهي إحدى شركات صرف العملات الأجنبية بالكويت. وتعتزم التقدم للحصول على الموافقات التنظيمية لإتمام عملية الاستحواذ، وفق نشرة الطرح.

وقالت الشركة إن إتمام عملية الاستحواذ من شأنه إنشاء رابع أكبر شركة رائدة في سوق الكويت بحصة في السوق تبلغ 7.7% من حيث عدد الفروع الفعلية، مما يمنح المجموعة وجوداً قوياً في سادس أكبر سوق للتحويلات الشخصية الخارجية على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم المجموعة زيادة حصتها في السوق خارج دولة الإمارات من خلال شركتها الفرعية المملوكة لها بالكامل من خلال الاستفادة من شبكتها من البنوك المراسلة والشركاء.

تعمل الأنصاري على إنشاء شركة “الأنصاري ديجيتال باي” والتي تسعى للحصول على تصريح من مصرف الإمارات المركزي لتتمكن من توفير خدمات المحفظة الرقمية لتستطيع الاحتفاظ بأموال العملاء وتمكينهم من إجراء التحويلات الرقمية وسداد الفواتير. وتتوقع الشركة إطلاق الشركة في النصف الأول من العام الجاري.

تأسست شركة “الأنصاري” للصرافة منذ ما يقرب من 60 عاماً، وهي تدير حالياً أكثر من 230 فرعاً في الإمارات، ما يجعلها واحدة من أكبر شركات الصرافة في الدولة. وعلاوة على خدمات تحويل العملات، تقدّم أيضاً خدمة الحوالات المالية، ودفع رواتب العمالة المحلية، وتوفر برامج ادّخار، وفق موقعها الإلكتروني.