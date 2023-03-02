الأنصاري تضاعف توزيعات الأرباح إلى 600 مليون درهم قبل الإكتتاب العام

تخطط شركة الأنصاري للخدمات المالية لمضاعفة توزيعات الأرباح في العام 2023، وذلك قبيل طرحها العام الأولي المرتقب، كما نقلت وكالة «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة.

ورفعت الشركة توزيعات الأرباح المستهدفة إلى ما لا يقل عن 600 مليون درهم (164 مليون دولار)، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها “بلومبيرج”.

وتخطط «الأنصاري» لدفع توزيعات متساوية في تشرين الأول / أكتوبر 2023 ونيسان / أبريل 2024 على أن تدفع توزيعات بنسبة 70% على الأقل من صافي الربح بعد ذلك.

وكانت وكالة “بلومبيرج” قد ذكرت في آب / أغسطس الماضي أن الأنصاري قد تطرح أسهمها للإكتتاب العام والادراج في سوق دبي المالي في أقرب وقت ممكن في الربع الأول من عام 2023، وأن الاستعدادات لا تزال جارية للاكتتاب العام، ويمكن أن تتغير تفاصيل مثل توقيت الإكتتاب لعام.