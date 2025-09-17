الأندية الخليجية تتفوق عالمياً بالابتكار التجاري وتقرير يحدد 12 مجالًا للنمو التجاري

كشف تقرير جديد صادر عن شركة آرثر دي ليتل أن أندية كرة القدم في منطقة الخليج العربي تسجل أعلى معدلات النمو عالميًا، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 13.5%، وهو أكثر من ضعف معدل النمو لدى الأندية الأوروبية الذي لم يتجاوز 5.3%. ويأتي هذا الأداء الاستثنائي مدفوعًا بتزايد الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية الرياضية وتنامي القاعدة الجماهيرية، ما يعزز جاهزية الأندية الخليجية لتولي دور ريادي في صياغة مستقبل الاقتصاد الرياضي العالمي. وأوضح التقرير، الصادر بعنوان “أكثر من مجرد لعبة: تعظيم النجاح التجاري في القطاع الرياضي“، أن قيمة قطاع الرياضة عالميًا تبلغ نحو 507.56 مليار دولار. وبالرغم من أن حقوق البث لا تزال تمثل ما يقارب 50% من دخل الدوريات الكبرى، فإن الإيرادات التجارية صارت تمثل 48% من دخل أكبر عشرة أندية عالمية، وهو ما يعكس تحولًا استراتيجيًا متصاعدًا نحو الاستفادة من قوة العلامة التجارية والرعاية. وأشار التقرير إلى أن الرعاية، التي تشكل ما بين 70 إلى 80% من العوائد التجارية، لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل، معتبرًا أنها تمثل فرصة واعدة للأندية الخليجية لتوليد مصادر دخل إضافية. كما لفت إلى النمو المتسارع لإيرادات “يوم المباراة” بمعدل سنوي 11.9% عبر التذاكر وخدمات الضيافة والتسعير المرن، إضافة إلى فرص جديدة مثل حقوق تسمية الملاعب، العضويات الرقمية، والرياضات الإلكترونية. وأكد مسؤولو آرثر دي ليتل أن الأندية الخليجية تملك الإمكانيات للتحرك بوتيرة أسرع من نظيراتها الأوروبية، بفضل الموارد القوية والهياكل طويلة الأمد، إضافة إلى امتلاكها أحدث المرافق الرياضية عالميًا. وخلص التقرير إلى أن تبني الأندية الخليجية لاستراتيجيات تنويع الإيرادات سيمكنها من تعزيز استدامتها المالية وقيادة المرحلة المقبلة من الابتكار التجاري في الرياضة العالمية.

تُقدر قيمة قطاع الرياضة، الذي يشهد حاليًا فترة من التحول سريع الخطى، بنحو 507.69 مليار دولار أمريكي عالميًا، وفي الوقت الذي لا زالت حقوق البث تشكل فيه المصدر الرئيسي لإيرادات أندية الدوريات الأربع الكبرى بنسبة تصل إلى 50%، فقد وصلت الإيرادات التجارية الآن إلى 48% من دخل أكبر 10 أندية في العالم، مما يشير إلى التحول الاستراتيجي نحو تحقيق النمو بالاعتماد على العلامة التجارية للنادي وتحقيق الإيرادات التجارية منها. وفي ظل مشهد رياضي تتشكل ملامحه بوتيرة أسرع من أي وقت مضى بفعل رؤوس الأموال الخاصة، والصناديق السيادية، والاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل، فقد أصبح الابتكار التجاري ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية. وفي هذا الإطار جاء تقرير آرثر دي ليتل ليقدم خارطة طريق للأندية الخليجية تمكنها من اعتماد نماذج الإيرادات المطبقة في أكبر الدوريات على مستوى العالم، مع تطوير استراتيجياتها الخاصة لتتناسب مع خصوصية البنية التحتية للمنطقة وقاعدتها الجماهيرية.

وعن التقرير ذاته، أشار نيكولاس نحاس، الشريك ورئيس مركز الكفاءة العالمي لقطاعي الضيافة والسياحة في شركة آرثر دي ليتل، قائلاً: “لم تعد زيادة الدخل تعتمد على مواكبة التغيرات فحسب، بل تشمل استشراف توجهات الجماهير والمستثمرين، وسيكون النجاح التجاري حليف تلك الأندية التي تتجاوز اعتمادها على مصادر الدخل التقليدية كالتذاكر وحقوق البث، لتبني هيكلية إيرادات متعددة الأبعاد بالاستفادة من تطلعات جماهير اليوم مع الاستعداد والتحضير لمتطلبات سوق الغد”.

حدد التقرير اثني عشر مجالاً للنمو التجاري موزعة على ثلاث فئات: الرعاية وشراكات العلامة التجارية، وإيرادات يوم المباراة، ومصادر الدخل البديلة. وعلى الرغم من كون الرعاية تمثل وحدها ما بين 70 إلى 80% من الدخل التجاري، إلا أنها غالبًا ما تكون غير مستغلة بالشكل الأمثل، فالأندية التي تستخدم بيانات الجمهور لمواءمة الرعاة بشكل أدق مع ميول مشجعيها هي الأندية التي تحقق بالفعل عوائد أكبر. ومن جهة أخرى، يبرز تنظيم حزم الرعاية على مستوى الدوري ككل كوسيلة لتحقيق لتعظيم الفائدة من المخزون غير المُستخدم. ويشير التقرير أيضًا إلى حقيقة عدم استغلال حقوق تسمية الاستادات في العديد من الأسواق بسبب محدودية الملكية، وهو العامل الذي يمكن معالجته في منطقة الخليج العربي حيث تتمتع الأندية في الغالب بسيطرة أكبر على بنيتها التحتية. كما أشار التقرير إلى نمو إيرادات يوم المباراة بمعدل سنوي مركب 11.9% من 2022 وحتى 2024، مدفوعًا في المقام الأول بمبيعات التذاكر، مع ظهور خدمات الضيافة الفاخرة والتسعير المرن وعروض الأطعمة والمشروبات المُحسّنة كمُسرّعات رئيسية للنمو.

سمير عمران، الشريك في آرثر دي ليتل، يلفت إلى جوانب هامة بقوله: “إن مصادر الدخل مثل خدمات الضيافة في يوم المباراة، ومنصات الجماهير الرقمية، وأكاديميات الشباب لم تعد هامشية، وأضحت جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية طويلة المدى لأي نادي رياضي يسعى للحفاظ على تنافسيته واستدامته المالية. كما تتمتع أندية المنطقة بالموارد وبُعد النظر اللازمين للتحرك بشكل أسرع من المؤسسات الرياضية العريقة في أسواقها الأكثر نضجًا، وقد حان أوان إعادة النظر في الخطط التجارية للأندية”.

أثبتت الأندية الرياضية الأوروبية مقدرة القرارات التجارية الاستراتيجية على تحقيق عوائد ملموسة، ففي إيطاليا، حققت أكاديمية أتالانتا للشباب أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من عائدات انتقالات اللاعبين، متجاوزة بذلك متوسط أندية الدوري الإيطالي بنسبة 245%، مما يثبت أن تنمية المواهب يمكن أن تكون محركًا رياضيًا وماليًا في آن واحد. وفي ألمانيا، نجح نادي آر بي لايبزيغ في تحقيق معدل إشغال للملاعب بنسبة 96%، بفضل تجربة يوم المباراة التي أعيد تصميمها لتجمع بين التسعير المرن وخدمات الضيافة الفاخرة، والتصميم متعدد الاستخدامات للملعب مما يجعله خيارًا مناسبًا لاستضافة فعاليات أخرى بخلاف كرة القدم. وفي إسبانيا، اعتمد نادي ريال سوسيداد على التفاعل الرقمي، حيث يستخدم 70% من مشجعيه تطبيق ” ريالزالي”، مما ساهم في زيادة إيرادات التجارة الإلكترونية بمعدل 85%.