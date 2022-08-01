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الأنابيب السعودية تفوز بعقود في الأوروجواي بـ 94,7 مليون ريال

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عقود جديدة للشركة السعودية لأنابيب الصلب في الأوروجواي
عقود جديدة للشركة السعودية لأنابيب الصلب في الأوروجواي

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب “الأنابيب السعودية”، في إفصاح على موقع “تداول السعودية”، عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس جلوبال سيرفيس في الأوروجواي بقيمة تقدر بحوالي 94.7 مليون ريال. 

 وأوضحت الشركة أنه تم توقيع العقد بتاريخ 31 تموز / يوليو/ 2022. وبينت الشركة أن طلبات الشراء سيتم توريدها في غضون 5 أشهر. وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه العقود في الربع الأخير للسنة المالية 2022 والربع الأول للسنة المالية 2023.

وكانت شركة الأنابيب السعودية “أنابيب السعودية”، أعلنت في أيار / مايو الماضي عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس غلوبال سيرفيس في الأوروجواي بقيمة تقدر بنحو 139 مليون ريال.

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