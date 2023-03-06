فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الأمير هاري وميغان ضمن المدعوين لتتويج الملك تشارلز الثالث

فادي طنّوس by فادي طنّوس
الأمير هاري وميغان

أكد متحدث باسم الأمير هاري أن دوق ساسكس وزوجته ميغان تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج والده الملك تشارلز الثالث الذي سيقام في 6 أيار/مايو المقبل.

وقال “يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخرا مراسلات بالبريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بخصوص حفل التتويج”.

وأضاف: “لن نكشف الآن عن قرار الدوق والدوقة النهائي بشأن حضور الحفل”.

ويشوب العلاقة بين الملك ونجله الأصغر الكثير من التوتر، بعدما أطلق الأمير هاري وميغان تصريحات تمس الملك تشارلز الثالث والأمير وليام، شقيق الأمير هاري الأكبر، وأفراد آخرين من العائلة المالكة في كتاب نُشر مؤخرا وفي فيلم وثائقي من إنتاج منصة نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية.

وجرت العادة أن ترسل دعوات مبدئية لبعض الضيوف المحتملين، لتأكيد التاريخ قبل الدعوات الرسمية التي يتم إرسالها لاحقا، وذلك بهدف التخطيط وعدم الالتزام بمواعيد أخرى.

ورفض قصر باكنغهام التعليق على أمر الدعوة التي وجهت لهاري وميغان.

وكان هناك الكثير من التكهنات حول ما إذا كان الزوجان المقيمان في الولايات المتحدة سيدعيان، وما إذا كانا سيحضران مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا.

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