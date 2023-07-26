أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس الثلاثاء، أمراً سامياً يقضي بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود بالرياض والذي يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين البارزين في حالة نادرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بتحويل جامعة الملك سعود إلى مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المبني على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وينص الأمر السامي بتشكيل مجلس إدارة الجامعة برئاسة وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي نائباً للرئيس، وعضوية كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية صالح ناصر الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، ورئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران عبد الرحمن العمر، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبدالله شرف الغامدي، والمستشار في الديوان الملكي فهد عبدالمحسن الرشيد، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد إبراهيم الفياض، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سامي إبراهيم الحسيني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياض غير الربحية، ورئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) الدكتور توني تشان، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد محمد حميد الدين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عجلان عبدالعزيز العجلان، وممثل صندوق الاستثمارات العامة، وسلمان بن متعب السديري (محامي)، وطل هشام ناظر (الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني)، وجمانا بنت راشد الراشد (الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام).

وتستهدف جامعة الملك سعود خدمة التعليم في مدينة الرياض بشكل خاص وفي السعودية بشكل عام، بالإضافة إلى سعيها لأن تكون مؤسسة رائدةً إقليمياً وعالمياً في مجال التعليم الجامعي لكي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني؛ وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل والاقتصاد المعرفي لكي تتواءم أعمالها مع دفع عملية النمو والتطور وتعزيز البحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة في مختلف المجالات الأكاديمية والتطبيقية.

وتم إنشاء جامعة الملك سعود كأول جامعة في السعودية بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم 17 في الحادي والعشرين من ربيع الآخر 1377هـ (أواخر العام 1957)، وينصب تركيز الجامعة بالمقام الأول على جودة التعليم، والبحث العلمي وريادة الأعمال، من أجل إعداد وتهيئة خريجيها من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم على التعلم مدى الحياة وتسليحهم بالمعرفة ليصبحوا قادة الوطن في المستقبل. وفي الوقت ذاته تطمح الجامعة إلى نشر وتعزيز المعرفة في المملكة بغرض توسيع قاعدة الدراسات العلمية والأدبية ومن ثمّ مواكبة الدول الرائدة في مجالات الفنون والعلوم، والعمل على المساهمة في الاكتشافات والاختراعات.