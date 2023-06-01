هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ليل أمس الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالاً هاتفياً، بالرئيس رجب طيب أردوغان هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تمنياته لأردوغان “بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي”.

فيما أعرب أردوغان عن الشكر والتقدير “لولي العهد على مشاعره النبيلة”.

وأصبح رجب طيب أردوغان رئيساً لتركيا لخمس سنوات أخرى، وذلك بعد فوزه على منافسه كليجدار أوغلو في جولة الإعادة يوم الأحد الماضي.