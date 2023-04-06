كشف صحافي سعودي مرموق كيف يقود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مصالح بلاده الاقتصادية والسياسية.

وقال الصحافي الاقتصادي محمد البيشي مدير تحرير أخبار الاقتصاد والأعمال في قناة الشرق للأخبار – بلومبيرغ عبر تغريدة في موقع تويتر أمس الثلاثاء “سألت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ذات مره سؤال مباشر: سمو الأمير هل المصالح الاقتصادية أم السياسية هي التي تقود توجهات المملكة في هذه المرحلة وكيف يمكن الموازنة بينهما؟ قال بالنص “اتخذ قرارتي بناء على المصلحة الاقتصادية السعودية أولاً وأترك للسياسيين وزراء وسفراء معالجة اي ضرر”.

سألت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ذات مره سؤال مباشر:

سمو الأمير هل المصالح الاقتصادية ام السياسية هي التي تقود توجهات المملكة في هذه المرحلة وكيف يمكن الموازنه بينهما ؟

قال بالنص"اتخذ قرارتي بناء على المصلحة الاقتصادية السعودية أولا وأترك للسياسيين وزراء وسفراء معالجة اي ضرر". pic.twitter.com/XOnA9m8VtN — محمد البيشي (@albishi) April 4, 2023

في حين نشر حساب (The Saudi Post)؛ وهو شبكة إخبارية رقمية سعودية من واشنطن شعارها “إعلام رقمي مختلف.. صحافة جريئة”، نقلاً عن تصريحات مسؤولين لصحيفة وول ستريت جورنال قولهم إن “القائد السعودي الشاب الأمير #محمد_بن_سلمان يقوم بتطبيق سياسة (#السعودية أولاً) والتي تهدف إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية وهو الذي انعكس بقرار خفض إنتاج #النفط الأخير. أخبر ولي العهد السعودي مساعديه في أواخر عام 2022، أنه لا يكترث لرضى الأمريكيين، قائلاً إن بلاده ستأخذ شيئاً مقابل أي شيء تطلبه واشنطن”.

مسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال":



القائد السعودي الشاب الأمير #محمد_بن_سلمان يقوم بتطبيق سياسة "#السعودية أولاً" والتي تهدف إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية وهو الذي انعكس بقرار خفض إنتاج #النفط الأخير. أخبر ولي العهد السعودي مساعديه في أواخر عام 2022، أنه لا يكترث لرضى… pic.twitter.com/cADCbkKh7u — The Saudi Post (@TheSaudi_post) April 4, 2023

وقادت السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، يوم الأحد الماضي، خفضاً طوعياً منسقا للإنتاج النفطي في عدة دول داخل أوبك وخارجها، بإجمالي 1.66 مليون برميل يومياً، بدءاً من مايو/أيار المقبل حتى نهاية العام 2023.

وفُسرت الخطوة بأنها إجراء احترازي لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق الخام.

وستخفض السعودية إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميًا، فيما ستخفض الإمارات الإنتاج بعدد 144 ألف برميل يومياً، والكويت بعدد 128 ألف برميل يومياً، كما أعلنت الجزائر خفضاً طوعياً بـ 48 ألف برميل يومياً. وأعلن العراق أنه سيخفض الإنتاج 211 ألف برميل يومياً، فيما أعلنت سلطنة عمان خفضا بـ 40 ألف برميل يومياً. وخفضت كازاخستان إنتاجها بنحو 78 ألف برميل يومياً فيما خفضت الغابون الإنتاج بواقع 8 آلاف برميل يومياً.

وبالتزامن، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو ستمدد خفضاً طوعياً بإنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2023 من متوسط مستوى الإنتاج.

وسيضاف هذا الخفض إلى الخفض الذي أعلنه تحالف “أوبك+” في أكتوبر/تشرين الأول 2022 والذي قضى بخفض مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً بالقرب من 70 دولاراً للبرميل وسط أزمة المصارف الأمريكية وتدخل الحكومة السويسرية لإنقاذ بنك كريدي سويس.

وتهدف الاستراتيجية السعودية إلى تهيئة الظروف التي تمكنها من التركيز على خطة التحول الاقتصادي الواسعة للأمير محمد بن سلمان المعروفة باسم رؤية 2030 التي يضخ فيها مئات المليارات من الدولارات، أملاً في أن تفتح أبواب المملكة المحافظة أمام الأنشطة التجارية والسياحة وسط منافسة إقليمية متزايدة.

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