شاهد فيديو الأمير عبدالعزيز الفيصل يتحدث عن ضم ميسي وبنزيمة

أكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز الفيصل أن أي صفقة تبرم في الدوري السعودي تعلن عنها الأندية بشكل رسمي، وذلك رداً على سؤال حول احتمالية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى السعودية.

كانت تقارير إعلامية زعمت أن بطل العالم 2022 وهدّاف ريال مدريد الإسباني ضمن دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي، للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هل سيأتي ميسي وبنزيما للدوري السعودي ؟



الأمير عبدالعزيز الفيصل- وزير الرياضة: انتظروا الإعلان الرسمي من الأندية ، نطمح لمنافسات قوية بالموسم القادم بدعم سمو ولي العهد.. الأهلي قام بأدواره القانونية#أكشن_مع_وليد⁩

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⁦#Shahid⁩

⁦#MBCAction pic.twitter.com/cnLLUdxLX9 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 31, 2023

وفي حوار مع قنوات محلية سعودية، سأل أحد المراسلين الأمير عبدالعزيز الفيصل: “هل صحيح أن صفقتي ميسي وبنزيمة قد تمّ إتمامهما”، ليرد عليه: “انتظر التصريح الرسمي”، مُضيفاً: “الأندية هي من تعلن عن ذلك بشكل رسمي، وإن شاء الله في الوقت المناسب”.

تابع: “إدارة نادي اتحاد جدة هي من يجب أن تعمل (على الصفقات العالمية)، ونحن كوزارة يجب أن ندعم كل الأندية بهذا الشيء”.

أضاف: “إن شاء الله تكون المنافسة الموسم المقبل أقوى من الموسم الحالي، وإن شاء الله تستعد الأندية لموسم حافل ومليء بالمفاجآت”.

وختم الأمير عبدالعزيز الفيصل: “يجب أن نعمل لكلّ ما فيه مصلحة للرياضة في المملكة. هدفنا الارتقاء بالكرة السعودية في أفضل المحافل الدولية بما يتناسب مع رؤية 2030”.