الأميرة رجوة “العروس السعودية”بأحدث ظهور مع ولي عهد الأردن

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولاً واسع لظهور الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني بعد مضي فترة على حفل زواجهما والتي أثارت تفاعلا.

حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة هي أحدث ظهور للأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسط تفاعل.





وبحسب موقع CNN أن الصورة المتداولة نشرتها الأميرة الأردنية، عالية الحسين على صفحتها بإنستغرام قائلة بتعليق: “مع الأحباء الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين والامير هاشم العبد الله بارك الله فيهم اجمعين”.





والأميرة عالية هي عمة ولي العهد الأردني وأبنة العاهل الأردني، الراحل، الملك الحسين بن طلال من زوجته الأميرة دينا بنت عبدالحميد.





وظهر بالصورة التي نشرتها الأميرة عالية، الأمير هاشم شقيق ولي العهد الأردني.



وظهور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد و الأميرة رجوة الحسين و الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في عقد قران السيد طلال الصالح نجل الاميرة سمو الاميرة عالية بنت الحسين.





صورة جديدة لـ الاميرة رجوة آل سيف مع الامير الحسين بن عبدالله الثاني والأمير هاشم خلال مباركتهم للاميرة عالية بنت الحسين بمناسبة عقد قران أبنها طلال الصالح على الانسة دانا الشيشان.#رجوة_الحسين 🌸 pic.twitter.com/fWzhFciKAK — ⚜️ العائلات الملكية ⚜️ (@calm_933) July 29, 2023