الأموال الخليجية يطاردها مصرفيون من نيويورك إلى لندن وسنغافورة لصفقات كبيرة

بفضل تدفق السيولة النقدية من طفرة السلع الأساسية، تضخ أكبر الصناديق السيادية في منطقة الخليج، التي تتحكم في أصول بأكثر من 3 تريليونات دولار، مليارات الدولارات في الصفقات العالمية، حيث تلعب دور الممولين كملاذ أخير للشركات في سوق متقلب، كما اوردت وكالة “بلومبيرج”.

خلال أكثر من عقد منذ الأزمة المالية لعام 2008، كان المال الرخيص والوصول إلى مجموعة من المستثمرين يعني أن الشركات لم تكن بحاجة حقاً إلى اللجوء إلى الخليج. ومع بدء نضوب مصادر التمويل هذه، يتم استجداء الدول الغنية بالنفط في المنطقة مرة أخرى، مما يمنحها فرصة لاختيار الأصول بالإضافة إلى تسريع محور في الإستراتيجية بعيداً عن الاعتماد على الذهب الأسود.

يبحث المصرفيون من نيويورك إلى لندن وسنغافورة عن أموال خليجية لصفقات كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويقوم بنك استثماري مقره الولايات المتحدة باستدراج أحد أكبر مديري الأموال في المنطقة للاستثمار في صفقة بقيمة 20 مليار دولار، كما يقول شخص مطلع على الأمر. قال مسؤول تنفيذي كبير في واحدة من أكبر شركات الاستثمار في العالم إن المزيد من الأموال القادمة من الشرق الأوسط تأتي إلى السوق أكثر مما كانت عليه منذ فترة.

وقد شاركت أكبر صناديق الثروة السيادية في المنطقة في عمليات استحواذ بقيمة 28.6 مليار دولار على الأقل خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام، وفقًا لبيانات جمعتها “بلومبيرج”. وتُظهر البيانات أن هذا يزيد بنسبة 45% عن هذه النقطة في عام 2021 والأكثر في أي فترة مماثلة مسجلة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية فقط، ظهرت الصناديق الخليجية في محادثات للاستحواذ على كل شيء من مجموعة “فورترس للإستثمار” ومقرها نيويورك إلى حصص في “كلارنا”، عملاق عمليات “الشراء الآن والدفع لاحقاً”، وشركة صناعة السيارات البريطانية “أستون مارتن”.