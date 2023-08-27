ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الأمن السيبراني ينوه إلى تحديث طارئ لأجهزة أبل

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

نوه الأمن السيبراني الإماراتي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقاً”، إلى التحديث الطارئ الذي أصدرته شركة أبل “Apple” لمعالجة ثغرة أمنية خطيرة تحمل رقم CVE-2023-38606، وتؤثر على منتجاتها المختلفة، حيث تسمح هذه الثغرة بالوصول غير المصرح به إلى معلومات حساسة والتحكم في الجهاز بشكل كامل.

وأوصى الأمن السيبراني بعدة أمور للحفاظ على أمان الأجهزة والمعلومات والبيانات الشخصية وهي:

  1. تحديث النظام الأساسي.
  2. تثبيت التحديثات البرمجية الأخرى.
  3. تفعيل التحديثات التلقائية.
  4. الحذر من الرسائل والروابط المشبوهة.
  5. استخدام كلمات مرور قوية.
  6. تجنب تثبيت التطبيقات غير الموثوق بها.
  7. التواصل مع دعم آبل.
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