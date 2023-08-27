نوه الأمن السيبراني الإماراتي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقاً”، إلى التحديث الطارئ الذي أصدرته شركة أبل “Apple” لمعالجة ثغرة أمنية خطيرة تحمل رقم CVE-2023-38606، وتؤثر على منتجاتها المختلفة، حيث تسمح هذه الثغرة بالوصول غير المصرح به إلى معلومات حساسة والتحكم في الجهاز بشكل كامل.

وأوصى الأمن السيبراني بعدة أمور للحفاظ على أمان الأجهزة والمعلومات والبيانات الشخصية وهي:

تحديث النظام الأساسي. تثبيت التحديثات البرمجية الأخرى. تفعيل التحديثات التلقائية. الحذر من الرسائل والروابط المشبوهة. استخدام كلمات مرور قوية. تجنب تثبيت التطبيقات غير الموثوق بها. التواصل مع دعم آبل.

ينوه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي إلى التحديث الطارئ الذي أصدرته شركة Apple لمعالجة ثغرة أمنية خطيرة تحمل رقم CVE-2023-38606، وتؤثر على منتجاتها المختلفة، حيث تسمح هذه الثغرة بالوصول غير المصرح به إلى معلومات حساسة والتحكم في الجهاز بشكل كامل.

The UAE Cyber Security Council… pic.twitter.com/4JgFi6IzCW — Cyber Security Council (@cscgovae) August 27, 2023