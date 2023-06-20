إطار حماية البيانات المتوازن في السعودية يكشف عن إمكانيات كبيرة لقطاع الأمن السيبراني المحلي

جيني سوجين جان، رئيسة السياسات العامة والشؤون الحكومية – آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا كاسبرسكي.

مع تقدم المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 من المهم تقييم بعض القطاعات الرئيسية التي تدعم وتمكن النمو الكبير للمملكة. وتعد البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية جزءاً أساسياً منها، مع وجود أهداف محددة للتحول إلى مجتمع واقتصاد رقميين يستفيدان من البيانات كأصل وطني. ويعتبر الأمن السيبراني قطاع النمو الحاسم لهذا الشأن، كما أنه يُعتبر في غاية الأهمية لتمكين منظومة موثوقة ومعتمدة.

في الواقع، يعد الأمن السيبراني أمراً حيوياً للغاية لنجاح رؤية 2030 لدرجة أنه ينعكس في استراتيجية وطنية متطورة للأمن السيبراني. وقد أتاحت هذه الجهود للمملكة ان تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني في الكتاب السنويّ للتنافسية العالمية العام الماضي.

أما بالنسبة إلى قطاع الأمن السيبراني، فتُعَدّ حِماية وخصوصية البيانات تطوراً رئيسياً يتمثل في قانون حماية البيانات الشخصية المُرتَقب، والذي سيتم تطبيقه في سبتمبر القادم. ومن شأن هذا التشريع أن يسمح لمستخدمي الإنترنت والعملاء والشركات بالعمل بوضوح أكبر مع ضمانات أفضل، كما أنه يوفر نهجاً متوازناً يسمح بنقل البيانات عبر الحدود في سياقات مناسبة.

لقد تم تسجيل زيادة طفيفة في الاتجاهات العالمية حول حماية البيانات التي دفعت بعض الدول إلى تطوير سياسات توطين بينات أكثر شمولاً، تحظر تخزين فئات مختلفة من البيانات المتعلقة بالعملاء المحليين في أي مكان خارج نطاق حدودها الإقليمية، بما في ذلك الحوسبة السحابية ومنصات التخزين في بعض الأحيان.

ومن منظور الأمن السيبراني، يمكن أن يؤدي التوطين الكامل إلى فرض تحديّات حول عمليات بيانات التهديدات، مثل جمع المعلومات ذات الصلة بالتهديدات نفسها، أو جمع معلومات التهديد السيبراني، كوسيلة أساسية لفهم المشهد المتطور للمخاطر التي يشكلها المخالفون ومجرمو الإنترنت وسبل الاستجابة لها. وقد تترك القيود المفروضة على العمليات الدولية لشركات الأمن السيبراني، ومعالجة البيانات التي تم جمعها في الخارج، تأثير سلبي على قدرتها عند تطوير حلول الكشف الفعالة، إضافة إلى إنتاج معلومات عالية الجودة عن التهديدات. أن هذا النهج قد يفرض مخاطر على القطاعات المحلية الرئيسية التي تحاول الحكومات حمايتها من البداية.

وفي الوقت نفسه، يعد توطين البيانات ضرورياً لفئات البيانات الأكثر حساسية، لاسيما وأن فقدان مثل هذه البيانات يمكن أن يعرض الأمن القومي، وأنشطة القطاعات الحيوية للكثير من المخاطر. وهنا تبرز أهمية توطين البنية التحتية للبيانات بالكامل، مثل شبكات الأمن الخاصة بنا، حيث يمكن عزل البيانات تماماً في مقر المؤسسة. ويتيح ذلك للمستخدمين الشعور براحة البال التامة، مع عدم مغادرة أي بيانات لمواقع بعينها، مع تحقيق الفوائد الكاملة للتكامل مع العروض العالمية.

وهناك جانب آخر نركز عليه لتعزيز قدرات التوطين، ويتمثل في مبادرتنا للشفافية العالمية التي تعتبر أول مشروع عالمي في قطاع الأمن السيبراني. والذي من خلاله، يمكننا تزويد العملاء برؤية كاملة للغاتنا البرمجية الخلفية والعمليات التي يتم تطبيقها على مشاريعهم، لمنحهم أقصى قدر من الطمأنينة فيما يتعلق باعتبارات البيانات.

ويبدو من الواضح وجود توازن دقيق حول وضع سياسات توطين البيانات فيما يتعلق بالأمن السيبراني، وقد خضع هذا الأمر لعدة نقاشات، كما انعكس في قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة. وستبقى هذه الحوارات قائمة خاصة مع تطور المجال واستجابته للواقع التكنولوجي الجديد. وبالنظر إلى المستقبل، يمكن أن يكون أحد الخيارات استكشاف “التنظيم الذكي” القابل للتكيف والقائم على المبادئ، والاستمرار في تحديد معايير الأمان لجهات تزويد حلول الأمن السيبراني ممن يمكن الوثوق بها لتنفيذ معالجة البيانات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية.

هناك أيضاً طُرق أخرى يمكن للأمن السيبراني من خلالها الإسهام في رؤية 2030. وهنا يتعين تنمية مجتمع ممارسي الأمن السيبراني في المملكة وتطوير مهاراتهم، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتبادل أفضل الممارسات والخبرات الدولية.

ومن شأن الاستمرار في تطوير شبكة من مراكز البيانات المحلية من الجوانب الضرورية والمفيدة للنشاط الاقتصادي الرقمي المحلي في المملكة، حتى بما يتجاوز اعتبارات الأمن السيبراني.

وكما يتضح من عمل المملكة مع اللجنة الوزارية لمجلس التعاون الخليجي للأمن السيبراني التي اجتمعت في الرياض لأول مرة خلال العام الماضي، سيبقى التكامل الدولي الأكبر بخصوص الجوانب المهمة للتعاون في مجال الأمن السيبراني أحد الأمور الأساسية التي ينبغي أن تبقى في الحسبان. وستكون هناك المزيد من الفرص لفهم مخاطر الجرائم الإلكترونية المحلية والاستجابة لها بشكل أفضل، خاصةً بالتوازي مع نمو هذه الشراكات الدولية، لتشمل مراكز العمليات الخاصة وفرق الاستجابة للطوارئ والموردين المعتمدين.

وعند النظر إلى ما بعد تطبيق قانون حماية البيانات في المملكة في سبتمبر القادم، والنهج المتوازن الذي يتيحه الإطار، فإن مستقبل الأمن السيبراني السعودي يكشف عن بيئة واعدة مليئة بالإمكانات. ومما لاشك فيه أن هذه البيئة الآمنة والموثوقة ستكون عاملاً ممكّناً لنمو الاقتصاد الرقمي الأوسع والابتكار التكنولوجي بشكل عام، ما يدعم الجوانب الرئيسية لرؤية المملكة 2030 نفسها في نهاية المطاف.