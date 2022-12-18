الأمن الإيراني يعتقل بطلة فيلم حائز على الأوسكار، وسط توقعات بتنفيذ مزيد من أحكام الإعدام

دعما للاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، قامت الممثلة الإيرانية “ترانه عليدوستي” بنشر صورة لها دون حجاب، وهي تحمل نصًا يحمل شعار “المرأة، الحياة، الحرية”.

كما قامت بنشر صورة أخرى وهي ترفع علم حزب “الحياة الحرة” الكردستاني الإيراني المعارض “بيجاك“، والذي تعتبره طهران “منظمة إرهابية”.

وعلى الفور قامت قوات الأمن الإيرانية باعتقال “ترانة “ في العاصمة طهران، وقالت وكالة أنباء “تسنيم” التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن “ترانة عليدوستي تم اعتقالها بسبب أفعالها في نشر محتوى كاذب ومشوه والتحريض على الشغب ودعم الحركات المناهضة لإيران”.

اقرأ أيضا:

فمن هي ترانة عليدوستي؟

تعد “ترانة عليدوستي” ممثلة عالمية حيث شاركت كبطلة في فيلم “ البائع ” الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية لعام 2016.

عليدوستي” ممثلة عالمية حيث شاركت كبطلة في فيلم “ ” الحائز على جائزة لأفضل فيلم بلغة أجنبية لعام 2016. في عام 2020، حُكم على عليدوستي بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ بعد أن انتقدت على تويتر شرطة الأخلاق، التي تفرض الحجاب.

بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ بعد أن انتقدت على تويتر شرطة الأخلاق، التي تفرض الحجاب. صارت عليدوستي أحدث شخصية من عشرات الفنانين والصحفيين والمحامين الذين اعتُقلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب انتقادهم علنا الحملة الأمنية العنيفة ضد المحتجين، وتم الإفراج عن بعضهم بكفالة.

أحدث شخصية من عشرات الفنانين والصحفيين والمحامين الذين اعتُقلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب انتقادهم علنا الحملة الأمنية العنيفة ضد المحتجين، وتم الإفراج عن بعضهم بكفالة. نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن بيان للسلطة القضائية أن “ عليدوستي” ، التي لم تقدم وثائق تدعم بعض ادعاءاتها، اعتقلت بأمر من السلطة القضائية.

، التي لم تقدم وثائق تدعم بعض ادعاءاتها، اعتقلت بأمر من السلطة القضائية. أضاف البيان أنه تم استدعاء عدة مشاهير آخرين بسبب “تعليقات لا أساس لها حول الأحداث الأخيرة، ونشر مواد استفزازية لدعم أعمال شغب سابقة في الشوارع” وأنه جرى اعتقال بعضهم.

الإعداد لتنفيذ أحكام إعدام جديدة

أفاد تلفزيون “إيران إنترناشيونال “، بوقوع احتجاجات بسجن كرج في شمال إيران، على خلفية اعتزام السلطات تنفيذ حكم إعدام بحق عدد من السجناء.

“، بوقوع احتجاجات بسجن في شمال إيران، على خلفية اعتزام السلطات تنفيذ حكم إعدام بحق عدد من السجناء. اندلاع اشتباكات بين ضباط السجن والسجناء بعد تسريب أنباء عن قرب تنفيذ أحكام إعدام بحق العشرات بتهمة الاتجار في المخدرات.

حذّرت منظمات حقوقية، الأسبوع الماضي، من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران.

إدانة 11 شخصًا بالإعدام

أعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصاً بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن حوالي 12 آخرين يواجهون تهمًا قد تؤدي إلى تسليط عقوبة الإعدام عليهم.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب (1500 تصوير)، الذي يبلغ عدد متابعيه 400 ألف، على تويتر ما قال إنها محطة مترو في طهران حيث هتفت حشود بعبارة “يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين!”.

واندلعت الاضطرابات الأوسع نطاقا التي تجتاح إيران حاليا بسبب وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر أيلول بعدما ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها بسبب ارتدائها ملابس غير لائقة بموجب قواعد زي النساء الإسلامي الصارمة في إيران.

وبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، قُتل 495 محتجا حتى الجمعة، بينهم 68 قاصرا، كما قُتل 62 فردا من قوات الأمن، فيما تشير التقديرات إلى اعتقال 18450 شخصا.