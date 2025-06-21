الأمم المتحدة تحذر من أزمة لاجئين جديدة في الشرق الأوسط

حذّرت الأمم المتحدة من أن الحرب بين إيران وإسرائيل قد تُشعل أزمة لاجئين جديدة في الشرق الأوسط، مُشيرةً إلى أنه في حال استمرار تصعيد الأوضاع وفرار الناس، فلن يكون هناك طريق سريع للعودة إلى أوطانهم. وتُشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن تصاعد الهجمات المتبادلة يُؤدي بالفعل إلى نزوح سكاني في كلا البلدين، وأن هذا قد يتفاقم بسهولة ويتحول إلى أزمة أسوأ. شهدت كل من إيران وإسرائيل بالفعل نزوح العديد من مواطنيهما إلى دول أخرى، ففي إيران ظلت شوارع طهران شبه خالية خوفًا من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تُسيطر على أجواء غرب إيران، فيما دفعت الهجمات الصاروخية الباليستية والفرط صوتية الإيرانية على إسرائيل الناس إلى البحث عن مخرج من البلاد، سواءً عبر الحدود الجوية أو البحرية أو البرية.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان صدر يوم السبت: “لقد عانت هذه المنطقة بالفعل من نصيبها من الحرب والخسائر والنزوح. لا يمكننا السماح بتجذر أزمة لاجئين أخرى”. وأضاف غراندي: “حان الوقت لتهدئة الأوضاع. فبمجرد إجبار الناس على الفرار، لا سبيل للعودة سريعًا – وفي كثير من الأحيان، تستمر العواقب لأجيال”. ووفقًا لبيان الأمم المتحدة الصادر حديثًا: كما أوضحنا في تقريرنا “الاتجاهات العالمية 2024” الأسبوع الماضي، تُعد إيران أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، حيث تستضيف حوالي 3.5 مليون لاجئ، معظمهم من أفغانستان. وإذا استمر الصراع، فسيواجه اللاجئون الحاليون أيضًا حالة من عدم اليقين المتجدد ومزيدًا من الصعوبات. تتواجد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيران وإسرائيل والعديد من الدول المجاورة، وتقوم بترتيب إمدادات الإغاثة الإنسانية الطارئة في مواقع مختلفة، وتستعد للاستجابة عند الحاجة. كما أن وجود عدد كبير من اللاجئين الأفغان داخل إيران يثير قلقًا بالغًا، وسط مخاوف من تكرار الأزمة الأوروبية عام 2015. في ذلك الوقت، كانت حرب الوكالة في سوريا في أوج عنفها، وكانت الحكومة الليبية قد أُطيح بها قبل بضع سنوات.

ومع ذلك، لا يميل المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إلى التأمل في كيفية تسبب سياساتهم لتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط في موجة تلو الأخرى من اللاجئين الوافدين إلى أوروبا. تقول مجلة الإيكونوميست إن أزمة اللاجئين بدأت تحدث بالفعل إلى حد ما حيث يهرب آلاف الأشخاص المذعورين من طهران ومدن أخرى تتعرض للهجوم، مما يحولها إلى مدن أشباح. مع إغلاق المطارات، لم يعد هناك مخارج سوى الطرق البرية. تُظهر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اختناقات مرورية هائلة. تدرس الدول المجاورة كيفية استجابتها في حال امتد تدفق اللاجئين عبر حدود إيران. ويتذكر الكثيرون الأزمة التي سببتها الحرب الأهلية في سوريا، والتي شهدت مغادرة 6 ملايين لاجئ. حتى الآن، كان النزوح الجماعي من إيران ضئيلًا، لكن هذا قد يتغير. يتجه العديد من الفارين من طهران شمالًا قرب بحر قزوين، على بُعد حوالي 100 كيلومتر. حتى هذه الرحلة شاقة. الطرق مزدحمة والبنزين نادر، مما يعكس الإقبال الشديد على الشراء، وربما الغارات الإسرائيلية على منشآت النفط. لم تعد إشارات الهاتف المحمول موثوقة. في حال تفاقم الصراع الإسرائيلي الإيراني، فقد تمتد الحرب إلى العراق مع مخاوف من أنه في حال تدخل الولايات المتحدة، فقد تتعرض القوات الأمريكية في القواعد الإقليمية لهجوم انتقامي.