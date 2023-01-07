الأمطار تغلق طرقاً وحدائق عامة ومرافق ترفيهية في الإمارات

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية مؤقتاً بمدينة خورفكان، نظراً للأوضاع الجوية السائدة وجريان الأودية، وهي: طريق (النحوة وشيص)، الطريق الجديد المؤدي إلى منطقة الحراي السكنية، طريق استراحة السحب، وبرج الرابي.

وجددت شرطة الشارقة عبر حسابها على «تويتر» دعوتها باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء الماطرة، وخفض السرعة، والتزام تعليمات الجهات المختصة، إضافة إلى تجنب أماكن الأودية، وتجمع المياه وجريان السيول، متمنية السلامة للجميع.

وأعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إغلاق كافة الحدائق العامة مؤقتاً، بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، على أن يُعاد فتحها للجمهور بعد استقرار الأحوال الجوية.

ودعت البلدية المقاولين والاستشاريين إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية.

وأكدت أن فرق طوارئ الأمطار على أهبة الاستعداد للتعامل مع تجمعات المياه والأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية غير المستقرة.

ودعت للإبلاغ عن الحالات الطارئة هاتفياً على الرقم: 993.

بدورها، دعت شرطة الشارقة إلى تجنب أماكن الأودية، وتجمع المياه وجريان السيول وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، وخفض السرعة، والتزام تعليمات الجهات المختصة.

وأصدرت إدارة القرية العالمية، بياناً تؤكد فيه إغلاق أبوابها اليوم أمام الجمهور، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت إدارة القرية العالمية في دبي إغلاق أبوابها اليوم السبت 7 يناير أمام الجمهور، وقالت في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «نظراً لعدم استقرار الأحوال الجوية، وحرصاً منا على راحة وسلامة جميع ضيوف القرية العالمية والعاملين فيها، قررت إدارة القرية العالمية غلق أبوابها، وتعليق فعالياتها اليوم السبت 7 يناير 2023″.

وأضافت أن القرية ستعود مجدداً لاستقبال ضيوفها غداً الأحد 8 يناير 2023 ابتداءً من الساعة 4 عصراً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الأحد، غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً مع فرصة سقوط أمطارعلى بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كلم/س. وناشد المركز الوطني للأرصاد، الأفراد توخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال هطل الأمطار، وكذلك مع انعدام مدى الرؤية الأفقية، بسبب الأمطار والرياح المثيرة للغبار والأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

