الأمريكية تايلور سويفت تتسبب بهزة أرضية توازي 2.3 درجة

تسببت الفنانة الأمريكية تايلور سويفت بهزة أرضية خلال جولتها إيراس “Eras” في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث تسبب القفز المستمر وهتاف الجماهير بهزة أرضية تعادل زلزالاً قوته 2.3 ريختر، بحسب وصف التقارير الصحافية لحفلها الغنائي.



و ذكر موقع “24:” أن هذه الهزة لم تكن اللحظة التاريخية الوحيدة في جولة تايلور، فقد حطمت الجولة أرقاما قياسية؛ حيث سجلت أكبر عدد حضور في تاريخ مدينة بيتسبرغ باكثر من 73,000 شخص.

فيما أعلنت هيئة النقل في “شيكاغو” أن جولة تايلور ساهمت في رفع اقتصاد المدينة.

فقد نظمت الهيئة 5.63 مليون رحلة في أسبوع واحد فقط ،وهو الرقم الأعلى منذ تفشي كورونا عام 2020.