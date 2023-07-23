الأمريكية”كوردا” تخطف أحد بطولات “أرامكو” بلندن

اختتمت سلسلة بطولات أرامكو للجولف للفرق المُقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، منافسات ثالث جولاتها المُقامة على ملعب نادي سنتورين بالعاصمة البريطانية لندن، إذ توّجت اللاعبة نيلي كوردا بلقب المنافسات الفردية، فيما قادت جورجيا هال فريقها للفوز بمنافسات الفرق.

ونجحت الأمريكية كوردا في التتويج باللقب بعدما أنهت منافسات اليوم الأخير بنتيجة ضربتين دون المعدل، إثر وصولها إلى الحفر: الأولى والـ 12 والـ 18 بضربة دون المعدل، فيما بلغت نتيجتها الإجمالية عن كامل المنافسات 11 ضربة دون المعدل.



ويمثّل هذا اللقب ثاني ألقاب كوردا في منافسات سلسلة بطولات أرامكو للفرق، بعد أن كانت تُوّجت أول مرة في منافسات جولة سوتوغراندي الإسبانية العام الماضي، وهو ما أكدت المتوّجة سعادتها به، إذ قالت: “أستمتع جداً بهذه الانتصارات، أعتقد أنه أمر بالغ المتعة، في أول يومين وخلال اللعب مع الفريق كانت الأمور أكثر متعة وسهولة، وفي اليوم الثالث أكون هناك في الملعب بمفردي باحثة عن اللقب الفردي، لكن التجربة في مجملها مختلفة، حيث أسعد بالتعرف على زميلات جديدات من لاعبات الجولة الأوروبية، لكنني وبشكل عام عشت تجربة ممتعة من خلال المشاركة في مثل هذه البطولات”.

كل ذلك وعلى مدار يومين من منافسات جولة السلسلة المُقامة ضمن أجندة فعاليات الجولة الأوروبية لجولف السيدات والمدعومة من جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف، حيث قادت اللاعبة هال فريقها الذي ضم المحترفتين كايلي هنري ولي آن برامويل واللاعب الهاوي مايكل أوستك للفوز بلقب منافسات الفرق.

وفيما خطفت النجمات المحترفات الكثير من اهتمام المتابعين، حضرت ممثلات المملكة العربية السعودية من اللاعبات الهاويات بصورة مميزة من خلال منافسات المحترفين والهواة، ومن بينهن اللاعبة الواعدة لجين خليل التي تُوّجت بلقب اللاعبات الهاويات للمرة الأولى، ولفتت لجين الأضواء بعدما نجحت في تنفيذ ضربة طويلة باتجاه الحفرة السادسة خلال منافسات المحترفين والهواة، لتلفت الأنظار باتجاه التطور الملحوظ لسيدات المملكة من ممارسات رياضة الجولف، ما يعزّز من فرص إلهام الأجيال الجديدة من اللاعبات الناشئات.

وتتضمن سلسلة بطولات أرامكو للفرق خمس جولات تُقام حول العالم، حيث حطت رحال جولتها الماضية في لندن بعد أن زارت كلاً من سنغافورة وفلوريدا في العام الجاري 2023.

فيما تنتظر الجماهير الجولة الرابعة من سلسلة 2023 والتي ينتظر أن تُقام منافساتها في هونغ كونغ خلال الفترة بين الـ 6 والـ 8 من أكتوبر المقبل، قبل أن تصل إلى جولتها الخامسة والأخيرة التي تحتضن منافساتها العاصمة السعودية الرياض في النادي الفاخر (نادي الرياض للجولف)، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها العاصمة بطولة لمحترفات الجولف.

وتُقام جولة الرياض خلال الفترة بين الـ 27 والـ 29 من الشهر ذاته، وستشكّل علامة فارقة جديدة في مسيرة البطولة، خصوصاً بعد إعلان توقيع شراكة تجمع السلسلة بمبادرة مستقبل الاستثمار، ما يعزّز من ترابط قطاعي الرياضة والأعمال.

واعتادت جولف السعودية تقديم الدعوة لفريق المشاركة المجتمعية للمشاركة على هامش فعاليات البطولة في تقديم فعاليات منوعة تهدف إلى منح حديثي العهد بلعبة الجولف تجربة إيجابية أولى في اختبارها والتعرّف على تفاصيلها، إذ قدم المدربون السعوديون عدداً من الحصص التدريبية التي شارك في فعالياتها السعوديون المقيمون في المملكة المتحدة، بما فيهم الطلاب المبتعثون وعائلاتهم الذين تمتعوا بالأنشطة المختلفة الهادفة لتعليم اللعبة لغير الممارسين.

وبهذه المناسبة، يؤكد الرئيس التنفيذي لجولف السعودية نوح علي رضا، أهمية تحقيق السلسلة لمكتسباتها الوطنية، إذ يقول: “أهدافنا وأهداف سلسلة بطولات أرامكو تأتي متوازية تماماً مع أهداف رؤية المملكة 2030، ونحن نواصل التزامنا الدائم بالعمل على محاكاة تطلعات قيادة المملكة العربية السعودية”.

ويتابع: “نبارك للفائزات في المنافسات، لكننا لا ننسى الاحتفاء أيضاً بالنمو الكبير الذي تعيشه هذه الرياضة في المملكة العربية، مع التزايد الملحوظ في أعداد العشاق والمهتمين بالجولف”