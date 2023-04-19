الألعاب النارية تزين العيد في الإمارات وسط تحذيرات للأطفال

حددت دبي أماكن عروض الألعاب النارية ضمن احتفالات دولة الإمارات بعيد الفطر المبارك من 21-22 نيسان / أبريل كالتالي:

بلوواترز وذا بيتش.

جي بي آر.

دبي باركس آند ريزورتس.

كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من e&.

وقد حذرت شرطة أبوظبي أولياء الأمور من خطورة شراء أبنائهم الألعاب النارية من بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحاول استغلال الأطفال والمراهقين عبر توفير الألعاب النارية بأسعار بسيطة، موضحة أن الألعاب النارية بدايتها تسلية ونهايتها مأساوية وقد تصل إلى الإضرار بالعيون وفقدان البصر ووقوع حرائق بالمنازل.

ودعت الأسر إلى الانتباه لما قد يلحق الضرر بأبنائهم من الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الفطر المبارك، ومن مخاطر شرائها وبيعها غير القانوني في مختلف المناسبات.

ونبهت إلى مخاطر ممارسة الألعاب النارية والغازات المنبعثة منها وما تحمله من مواد ضارة تؤثر في الجهاز التنفسي، موضحة أنها لا تشكل خطراً على مستخدميها من الصغار فقط بل تطال الموجودين في محيط استعمالها لما قد تسببه من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تحدث أضراراً في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.

وناشدت الأهالي بضرورة التعاون والتجاوب مع إرشادات التوعية والتبليغ عن الجهات التي تروج مواد تضر أفراد المجتمع لما تشكّله هذه الألعاب من خطر حقيقي، ونصحت الآباء على وجه الخصوص بمتابعة أبنائهم وردعهم عن استخدام الألعاب النارية.

ودعت الجمهور عند معرفة بائعي الألعاب النارية، أو أية معلومات بخصوصهم، إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 999 أو خدمة أمان والتي تتعامل مع البلاغ أو الشكوى بسرية تامة على الرقم المجاني 8002626.

بدوره، دعا اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، الأهالي وأولياء الأمور إلى عدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مُستديمة، بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية.