الألعاب الإلكترونية في السعودية.. 39 ألف وظيفة و23.5 مليون متابع

باتت المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي موطناً لما يزيد عن 23.5 مليونا من عشاق الألعاب الإلكترونية، وهذا يعادل 67% من سكان البلاد.

ومن المتوقع أن تخلق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 39 ألف فرصة عمل في المملكة العربية السعودية، بحسب تصريحات أدلى بها باسكوال باتالا الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Sandsoft Games خلال حواره مع “أريبيان بزنس”؛ إذ أشار إلى أن ألعابا مثل PUBG وFortnite وFIFA و Grand Theft Auto أكثر شيوعا في المملكة العربية السعودية.

وتأتي تصريحات باتالا متوافقة تماماً مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الذي ذكر بأن المملكة تحظى بمستقبلٍ زاهر لقطاعيّ الألعاب والرياضات الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تصل إلى 22%.

وأصبح سوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدا من أسرع الأسواق نموا في العالم، بمعدل نمو سنوي يبلغ 25٪. أسرع بثلاث مرات من 8٪ في الصين، مما يمثل فرصة ممتازة لمطوري الألعاب والناشرين والمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من سوق مربح للغاية مع مساحة أكبر للنمو.

تحظى المملكة بمستقبلٍ زاهر لقطاعيّ الألعاب والرياضات الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تصل إلى 22% ?#الرياضات_الالكترونية_السعودية pic.twitter.com/X3Padm1Rin — الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (@Saudi_Esports) March 14, 2022

تحديات تواجه صناعة الألعاب الإلكترونية

وعن أهم التحديات التي تواجهها صناعة الألعاب الإلكترونية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، قال باتالا إنه تم إحراز تقدم كبير في توطين الألعاب وتكييفها، وهو أحد الأشياء التي تتخصص فيها شركة Sandsoft.

وتابع: “لا تزال صناعة الألعاب وشخصياتها وقصصها تهيمن عليها نظرة ذكورية غربية للعالم، لكن التنوع في الألعاب التي نصنعها وفي الفرق التي نبنيها أمرا بالغ الأهمية، لأنه يمكن الصناعة من تلبية احتياجات الجمهور الواسع الذي يتفاعل معها، وهناك فرصة كبيرة للمطورين لإشراك أسواق متنوعة في تصميم الألعاب، وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن الألعاب ظاهرة ثقافية شائعة في المنطقة”.

39 ألف فرصة عمل سعودية في صناعة الألعاب الإلكترونية

وقال باتالا إن صناعة الألعاب في الشرق الأوسط تكتسب استثمارات ودعم واسع النطاق، وتعد رؤية السعودية 2030 محركا رئيسيا لهذا التغيير وتوفر فرصة كبيرة لبناء اقتصاد أكثر استدامة في المستقبل.

وأضاف: “الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية هي خطة شاملة تحدد كيف يمكن للرياضات الإلكترونية أن تساهم في نمو وتطور المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط الأوسع”.

وتوقع باتالا أن تخلق هذه الاستراتيجية 39,000 فرصة عمل في صناعة الألعاب في المملكة العربية السعودية، تلتزم كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء نظام بيئي للألعاب يشمل الجامعات والحاضنات والاستوديوهات المستقلة والناشرين والمطورين، والاستثمار المحلي، والدولي العام، والخاص.

وختم: “من تجربتي، تنجح الصناعة بشكل أفضل من خلال التعاون، ومن المهم رؤية نطاق الدعم المعروض للمطورين من مختلف الأحجام”.

خلق فرص عمل

وأكد باتالا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبنت سياسة عالمية نسبيا لتطوير صناعة الألعاب لديها. وهذا يمثل فرصة لكسر الحدود العالمية للاختلافات الثقافية والقوالب النمطية والتحريف، مما يؤدي ليس فقط إلى صناعة ألعاب عالمية أكثر نجاحا وتنوعا وربحية؛ بل يؤدي أيضا إلى خلق فرص عمل للألعاب العالمية. ولكن أيضا طرق أوسع للتواصل مع بعضها البعض.

ويرى باتالا أن التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يزدهر ويمنح برنامج التدريب الداخلي Press Start للشباب الموهوبين فرصا لتطبيق مهاراتهم التنموية ورعايتها داخل استوديو ألعاب. كما تبشر الذكاء الاصطناعي التوليدية بالخير في جعل التنمية أكثر سهولة. نظرا لأن الأدوات أصبحت أرخص وأكثر سهولة، ستستمر الحواجز بين المطورين واللاعبين في الانهيار، وقد تصبح الصناعة في الواقع أكثر توليدا للمجتمع.

ما الألعاب الإلكترونية التي يفضلها جمهور الشرق الأوسط؟

وأوضح باتالا أن الألعاب الجيدة تميل إلى أن تكون ذات جاذبية عالمية، فمن المثير للاهتمام ملاحظة التفضيلات الثقافية التي تشكل الطلب على ألعاب مثل Ludo أو Dominos. تعتبر الألعاب الرياضية سهلة المنال وذات صلة بسبب قواعد المعجبين الحالية للرياضة الأساسية.

وتابع: “بالنظر إلى مخططات الألعاب على Google Play أو App Store يصبح من الواضح أنه في الإمارات العربية المتحدة تعد Ludo و Subway Surfers و Candy Crush من أكثر الألعاب شيوعا”.

انتشار الألعاب الإلكترونية في السعودية

وبخصوص الألعاب على الهواتف المحمولة يرى باتالا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتم فيها استخدام الأجهزة المحمولة على نطاق واسع من قبل السكان، وخاصة من قبل الشباب الرقميين مع ما يقرب من نصف المستهلكين في المنطقة تحت سن 25 عاما.

وواصل: “على سبيل المثال، يعرف 23.5 مليون فرد سعودي (أي 67٪ من السكان) بأنهم من عشاق الألعاب، تعد الألعاب ظاهرة ثقافية في المنطقة، حيث تعزز التفاعل الاجتماعي والترفيه والتعليم بين جمهور كبير ومتنوع من اللاعبين”.

وختم: “هذا يمثل فرصة كبيرة للمطورين من الشرق والغرب على حد سواء لإعادة صياغة علاقتهم مع سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمساهمة في تطوير المواهب المحلية. بالإضافة إلى الألعاب، يتعلق الأمر بالحفاظ على الثقافة ومشاركتها، وتشكيل الهوية، وتشكيل المستقبل”.