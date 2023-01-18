. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

الأكبر في العالم.. أكوا باور تشغل أول مصنع للهيدروجين الأخضر في 2026

شركة أكوا باور المملوكة جزئياً لصندوق الاستثمارات العامة ستشغل أول مصانعها في مجال الهيدروجين الأخضر في 2026

ستشغل شركة أكوا باور ستشغل مصانعها في مجال الهيدروجين الأخضر في 2026

. .. by . ..
أكوا باور تشغل أول مصنع للهيدروجين الأخضر في العام 2026
أكوا باور مملوكة جزئياً لصندوق الاستثمارات العامة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية، لإنشاء محطات الكهرباء وتشغيلها والمملوكة جزئياً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن تشغيل أول مصانعها في مجال الهيدروجين الأخضر في العام 2026 وأنه سينتج هيدروجين أخضر أكثر مما يتم إنتاجه في العالم بأسره حالياً.

وقال بادي بادماناثان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بحسب مقابلة لقناة “العربية” السعودية، “أعلم أن هناك الكثير من الشكوك حول حقيقة الهيدروجين الأخضر، وهو مكلف للغاية، ويجب علينا جميعا أن نكون شاكرين أن جزيء الهيدروجين الأخضر حقيقي ويعمل لأنه الحل الوحيد لإزالة 20 بالمئة على الأقل من الانبعاثات والكربون”.

وأوضح بادماناثان إنه في الصناعات الثقيلة، والنقل لمسافات طويلة، فإن الهيدروجين الأخضر هو الذي سيعمل، حيث مع انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة، ومع وفرة مواردها نحن قادرون على استخدامها مع جهاز التحليل الكهربائي للمياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر عند تشغيله في 2026 سوف ينتج أكثر مما يتم إنتاجه في العالم بأسره اليوم، وهذا المصنع لديه سوق في جنوب شرق آسيا وفي أوروبا بسبب أزمة الطاقة.

وقال “سننتج 650 طناً يومياً من الهيدروجين الأخضر الذي سيتحول إلى أمونيا خضراء، وسنقوم بشحن 1.15 مليون طن من الأمونيا السائلة”.

وأوضح أن نحو 100 مليون طن، أقل أو أكثر بقليل من هذا الرقم من الهيدروجين أو ما يسمى الهيدروجين الرمادي (يطلق عليه الهيدروجين الرمادي لأنه ينتج من النفط والغاز والفحم) يستخدم للأسمدة، والكيماويات والعديد من الاستخدامات الأخرى.

وأضاف إن “45 مليون طن من الهيدروجين يستخدم للأسمدة وحدها، نحن نبني مصنعا ينتج 1.15 مليون طن فقط لخدمة سوق الأسمدة ونحتاج إلى 45 مصنعاً من هذا النوع”.

وتهدف السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لأن تصبح أكبر مورد للهيدروجين الأخضر، وإنتاج نحو أربعة ملايين طن بحلول 2030 في إطار خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا