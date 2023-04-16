الأكبر على شركة محاسبة، دبي تفرض على كي بي إم جي دفع 231 مليون دولار لمستثمرين متضررين

أمرت محكمة في دبي شركة “كي بي إم جي لوار غلف” ( KPMG Lower Gulf) في الإمارات وعمان بدفع أكثر من 231 مليون دولار لمجموعة من المستثمرين على خلفية التدقيق الرديء على حسابات إحدى الصناديق التي كانت تديرها شركة الاستثمار المنهارة “أبراج كابيتال”، كما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز”.

وتوصل الحكم – الذي صدر أواخر الشهر الماضي – إلى أن الشركة التي تصنف بين شركات المحاسبة الأربع الكبرى انتهكت معايير التدقيق الدولية من خلال الموافقة على البيانات المالية لصندوق بنية تحتية كانت تديره “أبراج كابيتال”.

وزعم المستثمرون في الدعوى أن فشل “كي بي إم جي لوار غلف” في تدقيق الصندوق الذي كانت تديره “أبراج كابيتال” بشكل صحيح تسبب لهم في خسارة مبالغ طائلة من الأموال على استثمارات الصندوق في شركة “تداوي” للرعاية الصحية السعودية وشركة “العربية للطيران“، وفقاً لحكم المحكمة.

وتعد الغرامة من أضخم المبالغ التي تم الحكم بها على شركة محاسبة – خاصة بين الأربعة الكبار – كما يتجاوز عائدات “كي بي إم جي لوار غلف” البالغة 210 ملايين دولار في آخر عام مالي لها.

من جهتها، قالت شركة “كي بي إم جي لوار غلف” في بيان إنها تعتقد أن لديها أسباباً قوية للاستئناف، ولم تفصح عما إذا كانت الشركة العالمية الأم ستتدخل لتحمل تكاليف المبلغ.

يشار إلى أن شركة “كي بي إم جي لوار غلف” وشريكها السابق، تم تغريمهما بمبلغ 2 مليون دولار العام الماضي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في دبي لدورهما في تدقيق الأموال التي تديرها “أبراج”.

وقالت شركة “كي بي إم جي لوار غلف” في بيانها إن سلطة دبي للخدمات المالية “وجدت أن الإدارة العليا لشركة أبراج سعت عمداً إلى تضليل أو خداع “كي بي إم جي لوار غلف”، والجهة التنظيمية، والمستثمرين على مدى سنوات”.

وعندما فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة بقيمة مليوني دولار العام الماضي ، قالت إن تدقيق “المعيار المتوقع” كان سيكتشف أن “أبراج” قد انتهكت قواعد المحاسبة وفشلت في الحفاظ على رأس مال كافٍ.

ويسلط الحكم الضوء على التدقيق الذي تواجهه شركات المحاسبة الأربع الكبرى التي تتضمن أيضا ديلويت و “إرنست ويونغ” و”برايس ووتر هاوس كوبرز” بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بأعمال التدقيق لعملاء تعثروا لاحقا.

وفي شباط / فبراير الماضي، قامت شركة “كي بي إم جي” في المملكة المتحدة بتسوية مطالبة بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني من قبل المصفين في ما يتعلق بأعمال التدقيق الخاصة بشركة العثارات المنهارة “كاريليون” مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

كما تم تغريم “إرنست ويونغ” هذا الشهر مبلغ 500 ألف يورو وحظرها من قبول عملاء تدقيق مدرجين جدد في ألمانيا بسبب الإخفاق في عملها مع شركة المدفوعات “واير كارد”.

يشار إلى أن الجهات التنظيمية في أبوظبي منعت “كي بي ام جي” من الحصول على عقود تدقيق جديدة.