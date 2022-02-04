الأكاديمية المالية تطلق ورش عمل لتطوير مديري وشركاء صناديق رأس المال الجريء

واس- أطلقت الأكاديمية المالية اليوم أولى ورش العمل لمديري وشركاء صناديق رأس المال الجريء برعاية هيئة السوق المالية وبمشاركة الشركة السعودية للاستثمار الجريء وكلية لندن للأعمال.

وأوضح المدير العام للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن ورش العمل ستناقش العديد من الجوانب الحاسمة التي تغطي صناديق رأس المال الاستثماري والقضايا المهمة التي يواجهها معظم المستثمرين الذين يستثمرون في الشركات الناشئة سريعة النمو. وبيّن آل خمسان أن تنظيم سلسلة ورش العمل لمديري وشركاء صناديق رأس المال الجريء تأتي ضمن جهود الأكاديمية المالية للإسهام في تطوير القطاع المالي وفقاً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030 ، وفي إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية مع القطاع المالي وتطوير العاملين فيه مهنيّاً وعلميّاً ليصبح قادراً على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الأكاديمية ستعمل على إطلاق سلسلة من ورش العمل برعاية هيئة السوق المالية وذلك لرفع كفاءة مديري صناديق الاستثمار الجريء، وتزويدهم بآخر المستجدات في مجال الاستثمار الجريء.

برعاية هيئة السوق المالية..



اطلقت #الأكاديمية_المالية بالتعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء اليوم سلسلة من ورش العمل" لمدراء وشركاء صناديق الاستثمار الجريء "

وذلك لرفع كفاءة مديري صناديق الاستثمار الجريء، وتزويدهم بآخر المستجدات في مجال الاستثمار الجريء. pic.twitter.com/OmzazZo49D — الأكاديمية المالية (@thefaksa) February 3, 2022

وتُعنى ورش العمل بدعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع والشركات الريادية المبتكرة، حيث يساعدهم في تنمية شركاتهم من خلال الاستثمار المالي وتعزيز الجوانب الإستراتيجية بما يتناسب مع نوع وطبيعة الشركة الريادية ورائد الأعمال، وذلك من خلال المشاركة في رأس المال التمويلي الذي يدفع بهذه المشاريع والشركات الريادية إلى النمو والوصول لمرحلة النضوج والتطور. ويلعب رأس المال الاستثماري دورًا مهمًا في تشكيل اقتصاد اليوم، ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي، ولذلك ستقدم ورش العمل آليات الاستثمار الجريء التي تنتهجها شركات رأس المال المغامر التي تدير مثل هذه الصناديق، إضافة إلى توفير الفهم اللازم لما يفعله المتخصصون في رأس المال الاستثماري، وطريقة عمل صناديق رأس المال الاستثماري، ولماذا أو كيف يلعبون مثل هذا الدور المهم في الاقتصاد.