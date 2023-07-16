مويضي المطيري by مويضي المطيري

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“الأغنام” والألبان الأكثر ارتفاعاً في أسواق السعودية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

سجلت أسعار الأغنام والألبان ارتفاعا ملحوظا في السعودية، وذلك وفقا للنشرة الإحصائية التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر يونيو 2022 مقارنةً بشهر يونيو 2023.

وشملت الزيادات في الأسعار حسب الجدول المعلن عنه لأهم السلع (لبن زبادي روب “الصافي”، وحليب أطفال حديثي الولادة”سميلاك1″، وقهوة سريعة التحضير “نسكافيه”، وحليب سائل معلب “بوني”، وزبدة “لورباك”، ويوسفي باكستاني)، كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً.

وشملت الزيادات في الأسعار (الألبان، والقهوة، والفواكه، ومستلزمات الأطفال، والمنظفات، والفنادق والشقق المفروشة، ونفقات الحفلات والأفراح، والصحة)، فيما تراجعت أسعار (الخضروات، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، وحديد التسليح والأعلاف).

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).

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