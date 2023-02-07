بيعت شقة في منتجع ومساكن بولغري في دبي مقابل 42.9 مليون درهم ليصل فيها سعر القدم المربع الواحد إلى 13543 درهما وتصبح الأغلى ثمناً لناحية سعر القدم المربع على الإطلاق في الإمارة.

وكان الرقم القياسي السابق لأعلى سعر للقدم المربع في منتجع بولغري أيضاً حيث تم بيع شقة مقابل 12624 درهماً للقدم المربع وبقيمة إجمالية بلغت 40 مليون درهم.

وشهدت العقارات الفاخرة في دبي طلبا غير مسبوق بعد الوباء، مدفوعا بتدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية من جميع أنحاء العالم.

وفقا لمستشار العقارات نايت فرانك، شهد الطلب على منازل دبي التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار زيادة هائلة، حيث زادت المبيعات بأكثر من الضعف العام الماضي مع توافد النخب وأصحاب الملايين على الإمارة بعد الوباء.

وتم إجراء حوالي 219 صفقة عقارية بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 93 في العام السابق في دبي، بزيادة قدرها 135%.

دبي الأكثر جاذبية

وقال عبد الله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة درفن (Driven) للعقارات صاحبة الصفقة: “دبي هي من أكثر الأسواق جاذبية في العالم في الوقت الحالي، ومن المتوقّع أن يشهد قطاع العقارات السكنية فيها نمواً مبهراً هذا العام. هذه الصفقة التي حققناها ما هي سوى البداية، إذ نتوقّع أن تحافظ سوق دبي على جاذبيتها الفائقة لكلّ من المقيمين في الداخل، أو المقيمين في الخارج الذين يبحثون عن الاستثمار المناسب في مدينة آمنة ومأمونة من الناحية الجيوسياسية”.

وقد قام بعملية البيع هذه الوسيطان العقاريان لينا علواه وكيانوش دربان من “درفن”، لتُضاف إلى العديد من الصفقات التي حقّقاها وسجّلت أرقاماً قياسية أخرى في منطقة جزيرة خليج الجميرا المرموقة ومنها: أغلى قطعة أرض سكنية تمّ بيعها في دبي، وأغلى منزل تاون هاوس تمّ بيعه في الإمارات، والرقم القياسي السابق لأعلى سعر تمّ تحقيقه للقدم المربّعة، وهو 12,624 درهماً.

وقال كيانوش، المتخصّص في عقارات جزيرة خليج الجميرا، والذي لا يرى أي علامات على تباطؤ السوق: “هذه الصفقة ما هي سوى تأكيد على تفوّق أداء قطاع الفخامة الفائق في السوق على جميع القطاعات الأخرى. فقليلة جداً هي المشاريع في دبي التي تلبي احتياجات الأفراد ذوي الدخل المرتفع للغاية، ومن المؤكد أن منتجع ومساكن بولغري أحد هذه المشاريع”.

من جهتها، قالت لينا علواه: “نحن لا نفكّر في تحطيم الأرقام القياسية عند مساعدة عملائنا على العثور على منزلهم في خليج جزيرة الجميرا، ولكن العرض محدود، والمجتمع فريد تماماً في أسلوب الحياة الذي يقدّمه. فمن التصميم الذي لا تشوبه شائبة والتشطيبات المبهرة، وإلى الموقع المنعزل تماماً والواقع على بعد دقائق فقط من جميع المعالم الرئيسية، يقدّم منتجع ومساكن بولغري أفضل ما في أسلوب العيش على الواجهة البحرية، مع المرافق من فئة الخمس نجوم، والمطاعم ذات المستوى العالمي، والمرسى المذهل عند عتبة الدار”.