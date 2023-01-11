الأغلى في تاريخ الرياضة، 2,5 مليون دولار سعر تذكرة مباراة رونالدو – ميسي

وصل سعر تذكرة «فوق الخيال» التي طرحها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لحضور مباراة كأس موسم الرياض التي تجمع نجوم ناديي الهلال والنصر وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نحو 2.5 مليون دولار، لتصبح أغلى تذكرة في تاريخ الرياضة لحضور لقاء واحد.

وأعلن تركي آل الشيخ أن شركة عزوم التقنية لمالكها محمد المنجم تقدمت حتى الآن ( صباح الأربعاء) بأعلى عرض للتذكرة الخيرية «فوق الخيال» بـ 9 ملايين و 300 ألف ريال سعودي( نحو 2.5 مليون دولار).

#شركة_عزوم التقنية @Azom_sa لمالكها "محمد المنجم" @m7mdalmunajem تقدم حتى الآن أعلى عرض للتذكرة الخيرية "فوق الخيال" بـ 9 مليون ريال و 300 ألف ريال وهدايا أجهزة #عزوم التقنية لذوي شهداء الواجب والأيتام المشاركين في مراسم استقبال لاعبين سان جرمان???❤️ pic.twitter.com/0G800rM7yr — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 10, 2023

وتفوق عرض المنجم على عروض رجال الأعمال الآخرين التي وصلت إلى مليوني دولار.

وتمت الدعاية للمباراة الاستعراضية بأنها مواجهة بين أفضل لاعبين في العالم في السنوات الأخيرة، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب حالياً في النصر السعودي، وأسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، وهي تقام في الرياض في 19 يناير/كانون الثاني الحالي.

وأعلن آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر» عن طرح تذكرة «فوق الخيال» في مزاد علني يبدأ بمليون ريال سعودي (266 ألف دولار) لمباراة «كأس موسم الرياض»،وقد بدأ هو المزاد بدفع مليوني ريال (532 ألف دولار).

رجل الأعمال @k_almusharraf يقدم أعلى عرض حتى الآن للتذكرة الخيرية "فوق الخيال" حتى الآن بـ 9 ملايين ريال????❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 10, 2023



وتقام المباراة على «كأس موسم الرياض» على استاد فهد الدولي.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: «لأول مرة.. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة (فوق الخيال) بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جداً، ستكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس”.

وتابع: «ينتهي المزاد يوم 17 يناير ولا أحد يكلمني بأقل من مليون ريال… أنا داخل المزاد الآن بـ 2 مليون ريال لهذه التذكرة»، مشيراً إلى أن عائد بيع التذكرة بالكامل سيذهب إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن أن الطلب على تذاكر حضور المباراة من مدرجات الملعب تجاوز مليوني طلب.

كما أعلن أنه «ستتم مشاركة 200 شخص من أبنائنا الغالين على قلبي من ذوي الشهداء والأيتام حيث سيكونون في مراسم استقبال لاعبي سان جيرمان بالمطار، وحضور مراسم المباراة”.