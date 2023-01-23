الأغلى في الخليج.. أسعار الفقع تسجل أرقاماً قياسية في الكويت

صَدمَ الفقع محبيه وعشاقه في دولة الكويت هذا الموسم بسبب أسعاره الخيالية وغير المعقولة إذ تراوحت أسعار الكيلو الواحد بين 20 و40 ديناراً (65 و131 دولاراً) وهي أسعار أغلى من باقي دول الخليج العربية.

وقالت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الإثنين، إن الفقع أو الكمأة تعتبر النبتة الأغلى في الكويت، والبعض يطلقون عليها لقب بنت البر، ويصفونه بغذاء ودواء.

وجالت الصحيفة اليومية في سوق الفقع في منطقة الري بمحافظة الفروانية جنوب العاصمة الكويت لتستطلع رأي البائع والمشتري في أسعار الكمأ.

وقال المواطن الكويتي أبو حمد القادم من منطقة صباح السالم إنه تفاجئ بأسعار الكمأ الخرافية التي تتراوح بين 20 و40 ديناراً للكيلو الواحد، مؤكداً أن هذه أسعار غير منطقية، وحتى إذا كان المعروض من هذه الثمرة الغنية التي كانت يطلقون عليها انها غذاء ودواء محدوداً، فإنه مهما غلت لا ينبغي أن تصل إلى هذا السعر.

وأضاف أن مع هذه المستويات من غلاء أسعار الفقع قد لا يشتري إطلاقاً، متمنيا أن تنخفض الأسعار في الأيام المقبلة حتى تكون في متناول الجميع، فعندما يشتري رب الأسرة ثلاثة كيلو فقع بـ 120 ديناراً (393 دولاراً) هذا أغلى من سعر خروف.

وقال نايف الرفاع وهو سعودي يزور الكويت “أحب التجول بأسواق الكويت مثل المباركية واليوم بسوق الفقع لاحظت ارتفاع الأسعار نحو 30 بالمئة مقارنة بأسعار المملكة، وهذا السعر مبالغ فيه جداً”.

وأضاف “عندنا أنواع الفقع الغالي مثل الزبيدي ولونها أبيض والثاني الخلاص وبقية أنواع الفقع أسعارها تكون في متناول الجميع، ولكن أعجبني تنظيم سوق الري وأن أغلب من يعمل فيه مواطنون كويتيون وهذا فخر لهم، أعجبني كل شيء بالسوق ولكن السعر لم يعجبني”.

وأوضح بائع الفقع الكويتي صالح الحاتم أنه تاجر فقع منذ 32 عاماً، وإن هذا هو أول أسبوع من نزول الفقع وفي بداية كل موسم تكون كميته قليلة وسعره غال، “ولكن هناك بشرى للمواطنين فخلال الأيام المقبلة سينزل سعره إلى النصف، حيث يصل من عدة دول منها الجزائر وليبيا”.

وأضاف البائع أن الفقع المتواجد حالياً في السوق هو الفقع العراقي وهو الأكثر ثم السعودي، والعراقي يأتي من منطقتين قريبتين هما الزبير وبر صفوان وهذا قليل بالسوق وتكون حبته بيضاء أما النوع الثاني فهو الشهباء فيأتي من شمال العراق من منطقة الرمادي والرطبة، فيما السعودي يأتي من شمال المملكة.

وأكد البائع الكويتي أبو عباس النوري أنه منذ 40 سنة وهو يعمل في هذا السوق وأنه يعرف الفقع وأنواعه وأشهرها هو الزبيدي وهذا مرتفع سعره طوال العام والزبون يطلبه، وقليل من يشتريه حالياً ولكن بعد أيام قليلة سوف يهبط سعره ويكون لجميع الناس.

الكمأ النادر وغالي الثمن

تنحدر الكمأ من عائلة فطرية تسمى الترفزية أو (erfeziaceae) في اللاتينية، تختلف مسمياتها بين مشارق الأرض ومغاربها، إذ تعرف بـ “الفقع” بين سكان دول الخليج، ويطلق عليها مواطنو ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب “الترفاس”، لكنها في السودان لا تعرف إلا بـ “عبلاج” أو “ابن الرعد”، إلا أن المسمى المشترك الذي يمكن أن يفهم في أي بقعة جغرافية هو “الكمأة”، ويأتي الوصف من كونه مختفياً تحت سطح الأرض.

وتنمو النبتة لذيذة المذاق على شكل درنة البطاطا ولا تحتاج إلى فلاح ماهر يرقب ظهورها ولا حتى يقوم بنثر بذورها تحت الأرض، إذ إنها تظهر من باطن الأرض بفضل الأمطار والرعود ومواسم الربيع مرة واحدة في العام.

وينتشر الكمأة الذي يعد أحد كنوز الصحراء عادة في المناطق الصحراوية شمال السعودية، وفي دولة الكويت والعراق وصحراء دير الزور والحسكة شرق سوريا.