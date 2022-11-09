الأعلى بالتاريخ بأكثر من ملياري دولار، تذكرة تفوز بالجائزة الكبرى بسحب باوربول الأمريكي

بيعت تذكرة سحب بولاية كاليفورنيا في شمال لوس أنجلوس، لتفوز بالجائزة الكبرى البالغة 2.04 مليار دولار وتعد الأعلى بالتاريخ، وفاز حامل تذكرة واحدة بجائزة سحب باوربول Powerball البالغة ملياري دولار يوم الثلاثاء.

تأتي الجائزة الضخمة بعد تراكم 40 سحبًا متتاليًا دون مطابقة اي شخص للأرقام الفائزة وكانت أرقام السحب الأخيرة عبارة عن كرات بيضاء 10 و 33 و 41 و 47 و 56 و Powerball 10 وكان من المقرر في البداية أن يتم السحب يوم الاثنين لكنه تأخر حتى صباح الثلاثاء وسبب التأخير هو حاجة إحدى الولايات إلى مزيد من الوقت لمعالجة المبيعات جاءت أخبار الفائز بعد أن قالت تغريدة خطأ أنه لم يفوز أحد بالجائزة الكبرى.