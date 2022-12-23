الأطفال والتعليم: كيف جعلت التكنولوجيا الأبوة أقل إرهاقا؟

كشفت دراسة استقصائية أمريكية، أن أكثر من ثلاثة أرباع الآباء يستخدمون التكنولوجيا لتكملة تعليم أطفالهم ويعترفون أن أبناءهم يتطورون بشكل أسرع، بسبب التكنولوجيا.

نتائج

وقالت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية:

إن الدراسة الاستقصائية شملت 2000 ولي أمر لأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات

يستخدمون التكنولوجيا لتكملة تعيلم أطفالهم(59 بالمئة ) والقراءة ( 41 بالمئة) وحتى لمساعدتهم قبل الالتحاق بالمدرسة

وذكرت الدراسة أنه في حين أن ربع الآباء 26 بالمئة لا يستخدمون التكنولوجيا كأدوات تعليمية، يعتقد 60 بالمئة من هؤلاء أن أطفالهم يتقدمون بشكل أسرع بسبب التكنولوجيا

ويعترف أكثر من أربعة من كل خمسة (82 بالمئة) بأنهم كانوا سيستفيدون من استخدام هذه الأدوات للتعلم عندما كانوا هم أنفسهم أصغر سنا

شيء جديد

وقالت الصحيفة إن الدراسة، التي تم إجراؤها بواسطة “وانبول” نيابة عن تطبيق دولينجو، وهو تطبيق لمحو الأمية للأطفال، كشفت أن 71 بالمئة من الآباء قد استخدموا بالفعل تطبيقا تعليميا لمساعدة أطفالهم. ويستخدم بعض الآباء التكنولوجيا لتعليم أطفالهم شيئا جديدا، مثل لغة ثانية أو موسيقى.