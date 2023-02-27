“بن تشو”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بايبت Bybit

لماذا تعتبر الأصول الرقمية عنصرًا أساسيًا في قطاع الخدمات المالية؟ وهل بإمكانك مشاركة رؤيتك حول أحدث اتجاهات سوق الأصول الرقمية؟

تتمثل الوظيفة الأساسية لقطاع الخدمات المالية داخل مجتمع الأصول الرقمية في دعم الأفراد والشركات. وقد أصبحت الأصول الرقمية جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي لطالما نحرز تقدمًا في توفير نموذج رقمي وأكثر ترابطًا وبلا حدود للأنشطة الاقتصادية.

كما أننا نعتقد أن الأصول الرقمية تفتح آفاقًا جديدة للتمويل، الأمر الذي سيستلزم تحقيق مكاسب هائلة من الكفاءة في مختلف الأسواق العالمية من خلال ترميز العملات والتسويات العالمية فائقة السرعة. ونظرًا لاستعداد قطاع العملات المشفرة لتحقيق النمو الهائل، ينصب تركيزنا على تعزيز توفير الظروف المواتية للاعتماد الجماعي للعملات المشفرة. وتحقيقًا لهذه الغاية، تسعى Bybit جاهدة لضمان توفير عروضنا لقاعدة واسعة من المستخدمين من خلال زيادة معدلات الإنتاجية ومعدل إنجاز المعاملات في الثانية (TPS)، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والأمان للمنصة. وهذا هو ما تتجه هذه الصناعة نحو تحقيقه وستكون المنظمات الأكثر مرونة والجديرة بالثقة فقط هي القادرة على دعم الاقتصاد الرقمي في المستقبل.

إلى أي مدى تعتقد أن الأصول الرقمية يمكن أن تسهم في الحد من المخاطر؟

تُعد الأصول الرقمية فئة أصول جديدة تمامًا، مما يسمح بتوافر أشكال جديدة من الأصول المتنوعة داخل المحافظ. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع العملات المشفرة بميزة السيولة العالية، مما يسمح بتحويلها إلى نقود بكل سهولة إذا لزم الأمر، مما يمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة خلال أحداث السوق المختلفة. وأخيرًا ، فإن الطبيعة اللامركزية للأصول الرقمية تجعلها قوية وشاملة وتتسم بالمساواة، وهي خصائص أساسية لوسائل الاستثمار القوية نظرًا للمستقبل الغامض الذي نواجهه.

لقد كان هناك تطور سريع في عمليات تبادل الأموال والصناديق المشفرة على مدار السنوات القليلة الماضية، فكيف ترى هذا النمو في منطقة الشرق الأوسط؟

في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يأتي الدافع إلى اعتماد التعامل بالعملات المشفرة من الشباب المتمرسين في مجال التقنيات والقادرين على الاستفادة من الفرص التي توفرها العملات المشفرة كوسيلة للاستثمارات أو كطريقة للتحوط ضد التضخم. ولقد تم تسهيل السبيل نحو هذا الاتجاه جزئيًا بسبب حالة الانفتاح التي تشهدها المنطقة تجاه العملات المشفرة والاهتمام المتزايد من مؤسسات الاستثمار. ففي الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، تساعد منهجية الاستعداد للمستقبل على جذب المستثمرين والصناديق التي تبحث عن حصة في الاقتصاد الرقمي.

لماذا تشهد أسعار العملات المشفرة تقلبات شديدة بصفة دائمة؟ وهل هذا التقلب يمثل العائق الأكبر الذي قد يمنع الناس من استخدام العملات المشفرة اليوم؟

الحقيقة هي أننا نعيش في عالم دائم التقلب، سواء في قطاع العملات المشفرة وغير المشفرة. إلا أن التقلبات في أسعار العملات المشفرة مدفوع إلى حد كبير بمستويات العرض والطلب داخل أسواق العملات المشفرة، مما يجعلها عرضة للمضاربة في السوق وتوجهات المستثمرين. ويمكن أن تكون هذه التقلبات أكثر وضوحًا في قطاع العملات المشفرة حيث لا يزال السوق صغيرًا جدًا؛ حيث إن القيمة السوقية لفئة الأصول بأكملها تبلغ حوالي 1 تريليون دولار، نصفها تقريبًا من عملة البيتكوين. ومع ذلك، نحن نتوقع أن تنمو فئة تلك الأصول بمقدار 10 أضعاف خلال السنوات القادمة، مما يجعل القيمة السوقية الإجمالية لها متساوية مع الذهب، وبمستوى مماثل من التقلب.

وفي غضون ذلك، ومع استخدام استراتيجيات الاستثمار الدقيقة وخطط العناية الواجبة، يمكن للاستثمارات الحكيمة في العملات المشفرة أن تجني ثمارًا لمن هم على استعداد للتغلب على أي اضطراب قصير الأجل. وعلى الصعيد الآخر، لا يتداول المستثمرون ذوو الخبرة على أساس النمو ولكن على فروق الأسعار، وفي الوقت الحاضر في ظل استخدام تقنيات وأدوات التداول التي لم يكن من الممكن تصورها من قبل، تستلزم أسواق العملات المشفرة العالمية التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عالمًا من فرص الربح التي لا توفرها أسواق الأسهم دائمًا.

هل يمكنك مشاركتنا ببعض الأفكار حول استراتيجيات الاستثمار ومستقبل الأصول الرقمية.

إن مفتاح الاستثمار الناجح في الأصول الرقمية يتمثل في القدرة على تحديد الفرص وتقييمها مع إمكانات النمو، مع المعرفة بالتقنيات الرئيسية مثل البلوكشين والعقود الذكية وتطبيقات التمويل اللامركزية. كما أن الطرق التقليدية لتقييم الاستثمارات مثل البحث عن فريق الإدارة والتحقق من الإيرادات وفهم المشهد التنافسي ستخدم أيضًا مستثمري العملات المشفرة كما أشار تقرير محو أمية المستثمرين في تداول العملات المشفرة .

ومع تطور عالم الأصول الرقمية، سنرى الأقسام الفرعية لأسواق الأصول الرقمية أصبحت أكثر تميزًا. على سبيل المثال، أثبتت الرموز غير القابلة للتداول (NFT) نفسها كسوق خاص مع توجهات وموجات خاصة، والتي قد تصبح أكثر وضوحًا في المستقبل. وبالمثل، قد تصبح الألعاب القائمة على تقنية البلوكشين أيضًا لها اقتصاداتها الرقمية الخاصة.

ما هي توقعاتك بشأن سوق العملات المشفرة والأصول الرقمية للعام المقبل؟

مع قيام المزيد من الدول بوضع إرشادات تنظيمية لأنشطة العملات المشفرة، يكتسب المستثمرون المزيد من الثقة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في هذه الأصول. والإطار الزمني لهذا غير مؤكد نظرًا لوجود العديد من المعوقات التي تؤثر على الأسواق حاليًا وتؤثر أيضًا على سوق العملات المشفرة، ومع ذلك، مع استمرار تطور تقنية البلوكشين ونضجها، فمن المرجح أن تشهد شركات الأصول الرقمية المختصة اعتمادًا متزايدًا لمنتجاتها وخدماتها.

ما هي خطط Bybit لهذا العام؟

تُعد Bybit منصة تداول العملات المشفرة المتكاملة الوحيدة التي شهدت نموًا من ثلاثة أرقام شهريًا، وحققت المركز الثاني في تداول معدل تداول العقود الآجلة والدائمة. ففي شهر يناير فقط، سجلت Bybit أعلى حصة لها في السوق في أسواق تداول المشتقات بنسبة 14.6%.

وفي هذا العام، نخطط لمواصلة تحقيق النمو على مستوى ثلاثة منتجات أساسية لتوفير فرص مثيرة ورائعة لعملائنا. أولاً، نعمل على جعل الأدوات الخوارزمية والأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أسهل في الاستخدام وأكثر توافرًا، ويشمل ذلك تحسين التداول بالنسخ، وبوتات التداول الشبكي، وبوتات تداول العقود الآجلة. ثانيًا، نعمل على إتاحة المجال لدخول عالم الويب 3 الكبير، بما يشمل الوصول إلى عروض العملات الأولية ومنتجات التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) عالية الجودة. وأخيرًا، تحقيق معايير أعلى من الشفافية والأمان مع مؤسسات حفظ جديدة تابعة لجهات خارجية، وتحسين إجراءات عملية التحقق من الهوية وإجراءات مكافحة غسل الأموال، وعمليات إثبات الاحتياطيات المدعومة بنظام Merkle Tree المصمم لهذا الغرض.

وسيتم افتتاح المكتب الرئيسي لشركتنا في دبي رسميًا في مارس. ويسعدنا الترحيب بمزيد من الأشخاص في فريقنا وتقديم المرحلة التالية من منتجاتنا والمزيد من الاستقرار لمستخدمينا في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط!