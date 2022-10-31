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Posted inأخبار أريبيان بزنسمصارف (بنوك)

الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تقفز لأعلى مستوى منذ 30 شهراً

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ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية بنسبة 2,9% بواقع 49 مليار ريال إلى 1,756 تريليون ريال في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة مع 1,707 تريليون ريال بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2021، وفقاً للتقرير الشهري للبنك المركزي السعودي “ساما”.

وبذلك تكون الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة ارتفعت بنهاية أيلول / سبتمبر 2022 لأعلى مستوى في نحو 30 شهراً منذ أن بلغت 1,775 تريليون ريال  في آذار / مارس 2020.

وعلى أساس شهري، ارتفعت  قيمة الأصول الأجنبية للسعودية 2,4% بواقع 41 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع 1,715  بنهاية آب / أغسطس والبالغة 1,715 تريليون ريال.

وارتفعت قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 8,4% إلى 554,36 مليار ريال مقابل 511.37 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي بزيادة قدرها 43 مليار ريال.

وفي المقابل تراجعت قيمة حقوق السحب الخاصة للمملكة بنسبة 9,15% بنهاية سبتمبر 2022 على أساس سنوي، إلى 73,97 مليار ريال مقابل 81,43 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2021.

وارتفعت موجودات المركزي السعودي بنهاية الشهر الماضي، إلى نحو 1,991 تريليون ريال، مقابل 1,891 تريليون ريال خلال شهر سبتمبر من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، تراجعت موجودات المركزي السعودي بنسبة 0,4%، وذلك مقارنة بمستوياتها بنهاية شهر أغسطس 2022، والتي بلغت 1,999 تريليون ريال.

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